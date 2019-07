Con mia mamma | ninfomane | ho condiviso l' amante Quel bacio a Mitchum | un sogno

Banche centrali di nuovo antidoto al rallentamento dell’eConomia : Negli ultimi tempi le curve dei rendimenti di molte economie avanzate hanno cambiato forma spostandosi verso il basso, riducendo la loro volatilità e la loro pendenza fino ad appiattirsi...

Mercato NBA – Damian Lillard rinnova Con Portland : ecco i dettagli della maxi offerta : Damian Lillard pronto a firmare il ricco rinnovo offerto dai Portland Trail Blazers: offerto un quadriennale da 196 milioni di dollari Ha trascinato i suoi Blazers durante tutta la stagione con 25.8 punti, 6.9 assist e 4.6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 44.4% dal campo e il 36.9% da 3 punti. È stato il leader di Portland che è arrivata a giocarsi la finale di Conference, ha giocato contro gli Warriors con due costole incrinate ...

Gp Austria - la Var premia Verstappen : vittoria Confermata - ?Leclerc seCondo : Prima vittoria per la Red Bull in questo Mondiale di F1. Max Verstappen dopo una gara in recupero beffa nel finale la Ferrari di Charles Leclerc e vince il Gp d'Austria. La Fia ha...

L’Italia reale attira gli investimenti - la politica no L’EConomia gratis lunedì : Senza risorse estere non si cresce. Ma a volte il governo non sembra consapevole: l’analisi di Ferruccio de Bortoli

Roberta Bruzzone festeggia due anni di matrimonio Con Massimo Marino : “Unico amore della mia vita” : Roberta Bruzzone festeggia due anni di matrimonio con Massimo Marino. Era il 2017, infatti, quando la psicologa e criminologa e il funzionario di polizia diventarono moglie e marito. Sui social, la Bruzzone ha rivolto una romantica dedica al suo compagno e ha condiviso con i fan uno scatto che la ritrae in abito da sposa.Continua a leggere

Lupita - la cantautrice originaria del Messico si racConta : «La mia vita è fatta di decisioni di pancia» : Camilla Guadalupe Nava Lopez, in arte Lupita è una delle cantautrici tra le più promettenti del panorama musicale italiano. La cantautrice originaria del Messico capitata a Torino quasi per caso, ha sviluppato il suo percorso musicale, continuando a esibirsi all’estero con soddisfazione e credendo nella spontaneità della musica, parte integrante del suo processo creativo, conservandone così intatto lo spirito multiculturale e cosmopolita. ...

Mafia - Morra ricorda strage di Ciaculli : ‘Cosa nostra non è piovra ma camaleonte. Si mimetizza all’eConomia legale’ : “Bisogna smettere di rappresentare la Mafia come una piovra, bensì dovremmo immaginare il fenomeno come un camaleonte, si mimetizza costantemente per provare ad infiltrare l’economia legale”. Queste le parole del Presidente della commissione AntiMafia, Nicola Morra, durante la commemorazione della strage di Ciaculli, in cui nel 1963 persero la vita sette uomini delle forze dell’ordine. All’attentato seguì un risveglio ...

EcoFuturo 2019 - bioplastiche e fontanelle per ridurre la plastica : “Consumiamo 1 milione di bottiglie al seCondo” : Al via la sesta edizione del festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturoè il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (EcoFuturo ...

EcoFuturo 2019 - bioplastiche e fontanelle per ridurre il Consumo di plastica : “Consumiamo 1 milione di bottiglie al seCondo” : Al via la sesta edizione del festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturoè il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica (EcoFuturo ...

AMBRA COTTI - CHI È?/ 'Su YouTube racConto la mia vita da teenager' - SlimeFest 2019 - : AMBRA COTTI, la giovanissima YouTuber e influencer allo SlimeFest 2019, che rivela: 'sono appassionata di danza latino-americana'

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Voglio la mia prima vittoria. Contento per la pole position” : pole position e record della pista per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP d’Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: “Sono molto Contento perché il giro non era iniziato molto bene visto il traffico nell’ultimo settore, era tutto molto difficile però sono molto Contento“. VIDEO INTERVISTA A Charles Leclerc NEL GP D’Austria DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

La Mia Vita Con John F. Donovan - Xavier Dolan si mostra allo specchio ma perde il filo del suo cinema : La Mia Vita Con John F. Donovan doveva essere il film della consacrazione per Xavier Dolan, alla sua prima produzione americana – lui canadese francofono – e un cast stellare, Kit Harington, Susan Sarandon, Natalie Portman, Jacob Tremblay, Kathy Bates. Il film si è rivelato un boomerang: lavorazione macchinosa, rimaneggiamenti e tagli delle parti di alcuni attori, addirittura Jessica Chastain, lungaggini che hanno impedito al film di ...

Astronomia - osservare gli asteroidi attraverso l’”occhio di una mosca” : il telescopio Flyeye Contro la minaccia di impatti sulla Terra [GALLERY] : Gli asteroidi contengono informazioni uniche sull’origine del sistema solare, ma rappresentano anche una potenziale minaccia per il nostro pianeta. Individuare gli asteroidi che minacciano la Terra è difficile in parte perché il cielo è molto grande. Ma gli insetti offrono una soluzione, avendo capito molto tempo fa come guardare in molte direzioni allo stesso momento. Ci sono oltre 20.000 oggetti vicini alla Terra (Near-Earth objects – ...

Glicemia alta : come abbassarla Con tisane ed infusi : Glicemia alta, come abbassarla con tisane ed infusi.Oltre ai rimedi naturali occorre una sana alimentazione e attività fisica. Ok a ginseg e cannella