Como | il giallo del lago | calciatrice svizzera scomparsa nel nulla | vane le ricerche

(Di lunedì 1 luglio 2019) Un tranquillo sabato di vacanza in barca suldirischia di trasformarsi in una tragedia per due turiste straniere. Sabato pomeriggio, Florijana Ismaili, 24enne di origini albanesi, stella della nazionale di calcio femminilee capitana dello Young Boys di Berna aveva noleggiato un motoscafo a Musso, insieme ad un’amica per un fare giro. Ma quando la centrocampista si è tuffata per rinfrescarsi, a pochi metri dalla riva, non è più riemersa dall’acqua. La giocompagna di squadra che era con lei inizialmente ha pensato ad uno scherzo, ma col passare del tempo ha iniziato a preoccuparsi. Ha cominciato ad urlare, chiamandola più volte; poi si è tuffata per cercarla, ma Florijana era sparita nel. Alla fine non le è rimasto altro da fare che risalire in barca e chiamare i soccorsi con il telefonino. Lenon hanno dato alcun frutto Una volta che la donna ha ...

