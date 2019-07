Como | il dramma di Florijana | ancora dispersa nel lago la calciatrice dello Young Boys

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Continuano neldile perlustrazioni e le ricerche diIsmaili, 24 anni, giocatrice della Nazionale di Calcio femminile svizzera e capitanoBSC(società calcistica di Berna). La giovane sabato pomeriggio era a Musso, località deldi, in compagnia di alcuni amici. Si è buttata in acqua per un tuffo rinfrescante, ma non è più riemersa. Nelle prossime ore, il fondale, sarà scandagliato con un robot L'uscita in barca ed ilNel pomeriggio di sabato,Ismaili, nata a Walperswil (cantone svizzero di Berna) da genitori albanesi il 1° gennaio 1995, è uscita per una gita in barca in compagnia di un'amica. Insieme, hanno raggiunto Musso e, sulla spiaggia hanno preso a noleggio un’imbarcazione. Poco prima delle ore 16, quindi, hanno preso il largo, e a circa 70 metri dalla riva, hanno spento il motore. Faceva molto caldo, il termometro ...

