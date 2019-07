Com’è andato il nuovo incontro tra Trump e Kim Jong-un

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) Donalde Kim-un (foto: Dong-A Ilbo via Getty Images/Getty Images) Domenica 30 giugno il presidente degli Stati Uniti Donalde il leader della Corea del Nord Kim-un si sono incontrati per la terza volta. Il summit è avvenuto nella zona demilitarizzata al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud ed è stato, nella sostanza, poco più di una stretta di mano, ma i media non hanno esitato a definirlo storico: l’attuale inquilino della Casa Bianca è stato il primo a mettere piede a Pyongyang durante il suo m. Come ricorda il New York Times, sia Ronald Reagan che Bill Clinton hanno visitato il paese, ma quando non erano più in carica nei loro mandati. L’è stata un’idea di. Il 28 giugno, al termine del G20 ad Osaka, in Giappone, il presidente aveva annunciato su Twitter che sarebbein Corea del Sud, aggiungendo un invito a un ...

