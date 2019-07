Clima | Ministro Costa | “Aiutare i Paesi colpiti da desertificazione”

G20 su Clima e Ambiente - il Ministro Costa : “impegno globale contro inquinanti - vogliamo uscire dal Plasticocene” : “Nel documento finale del G20 c’e’ un impegno della comunita’ internazionale a lottare contro l’inquinamento da plastica nei mari“. Lo annuncia, in una nota, il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa alla fine dei lavori del G20 in Giappone. “E’ un buon risultato, – commenta – un importante primo passo che adesso dovra’ essere sostanziato da azioni concrete e da impegni ...

Clima - confronto tra il ministro Costa e UE : “serve sforare deficit per gli investimenti green” : “Ho chiesto che gli investimenti per l’economia green possano sforare il tetto del deficit“, queste le parole del ministro dell’Ambiente Sergio Costa al termine dell’incontro con il commissario europeo per l’energia e i cambiamenti Climatici Miguel Arias Canete. “Ambiente e sviluppo devono camminare insieme, il paradigma economico va cambiato e servono investimenti soprattutto in questa fase di ...

Clima - il ministro Costa : “vedo con favore le mozioni perché l’Italia dichiari lo stato di emergenza” : “Vedo con favore le mozioni presentate in parlamento perché l’Italia dichiari lo stato di emergenza Climatica“. E’ quello che ha detto oggi il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa (M5S), durante un’audizione in Commissione Ambiente della Camera. La dichiarazione dell’emergenza per il Clima è stata la prima richiesta alle istituzioni dei giovani italiani di Fridays For Future, il movimento ispirato da ...