Civitavecchia | tensione al porto tra polizia e famiglia tunisina Agente perde il

(Di lunedì 1 luglio 2019) Contorni ancora tutti da chiarire quelli alla base della vicenda registrata in un video diffuso in rete nelle scorse ore. Siamo aldi, agli imbarchi per Tunisi. Il video ritrae undelladi stato mentre intima a un uomo di spostare la sua macchina. Ne nasce una discussione con toni accesi e minacciosi. La situazione non si calma e si fa sempre più incandescente fino a quando in un impeto d’ira uno dei poliziotti mette mano alla fondina e dopo aver estratto la pistola grida: “Guarda che ti sparo eh”. Il tutto in mezzo a decine di mezzi e persone in attesa dell’imbarco. L'articoloaltrail controllo ed estrae la pistola: “Ti sparo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

