Ciontoli in lacrime a Storie Maledette | «Marco Vannini era come un figlio

leggo

(Di lunedì 1 luglio 2019) «era unper me». Così Antonioparla diconfermando di averlo ucciso per errore. Lo fa in televisione in uno speciale di due puntate di...

LaviniaDeluxe : Non so se avete notato la differenza di reazione della Leosini di fronte alle lacrime di Ciontoli e quelle di Sabri… - zazoomnews : Delitto Vannini le lacrime di Ciontoli in tv: «Fui io a sparare chiedo perdono» - #Delitto #Vannini #lacrime… - Corriere : Caso Vannini, le lacrime di Ciontoli in tv: «Spero nel perdono della famiglia di Marco» -