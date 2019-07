Cina | l’inchiesta del tribunale indipendente | “Detenuti della setta Falun Gong uccisi per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’espianto di organi ai detenuticontinua tutt’oggi. E’ la conclusione a cui è giunto il China Tribunal, organoistituito a Londra lo scorso anno per accertare l’attendibilità delle rassicurazioni con cui dal 2015 Pechino sostiene di aver bandito il prelievo degli organi dai condannati. Il panel di esperti diretto da Sir Geoffrey Nice QC, ex pubblico ministero delpenale internazionale per l’ex-Jugoslavia, ha dichiarato di aver raccolto sufficienti elementi per confermare all’unanimità l’utilizzo sistematico degli espianti sui prigionieri di coscienza negli ultimi venti anni. Stando alle indagini – supportate a titolo gratuito da medici, testimoni e attivisti – non solo “non vi è alcuna prova che la pratica sia stata interrotta”. Ilè persino convinto che le violazioni “stiano continuando ...

