Chi indossa vestiti sporchi crea una nuvola 'tossica' intorno a sé: inquina l'aria in ufficio (Di lunedì 1 luglio 2019) indossa vestiti sporchi in ufficio, o negli ambienti chiusi in generale, può essere dannoso per l'aria che respiriamo: gli scienziati ci spiegano come reagiscono le sostanze che produciamo con l'ozono e quali sono i potenziali rischi per la salute. Gli scienziati spiegano infatti che l'ozono che produciamo noi reagisce al contatto con i vestiti sporchi e crea intorno al nostro corpo una 'nuvola inquinante' che ricorda quella del personaggio Pig-Pen dei Peanuts (il ragazzino sporco che emette un alone di polvere). Vediamo insieme come sia possibile che noi stessi inquiniamo l'aria dell'ufficio e dei luoghi chiusi in cui ci troviamo.

Gli scienziati hanno mostrato, attraverso un modello computerizzato di analisi degli ambienti chiusi, che una serie di gas volatili e semi volatili e di altre sostanze viene prodotta quando l’ozono, una forma di ossigeno che può essere tossica, reagisce con l’olio prodotto dalla pelle e trasportato dai vestiti sporchi creando una specie di ‘nuvola tossica’, che ricorda quella del personaggio Pig-Pen dei Peanut, che può provocare irritazioni alle persone intorno.



Quali sono le sostanze pericolose? Le sostanze prodotte da questa reazione includono composti organici come il carbonili che possono risultare irritanti per la pelle e per i polmoni, in particolare per le persone asmatiche.