«Chernobyl» è la serie che quest' anno ha chiuso meglio ogni puntata?

Dal finale di Chernobyl a Legion 3 e Riviera 2 : le serie tv in onda su Sky a luglio : Una volta questo era il periodo dell'anno più buio per i fan delle serie tv che non avevano via di scampo costretti ad attendere l'autunno per vedere nuovi show e nuovi episodi. Ormai non è più così da un po' e la prova è che nel mese di luglio gli abbonati Sky avranno modo di vedere il finale di Chernobyl, gli ultimi due episodi saranno in onda l'1 e 8 luglio, e quello di Big Little Lies 2, in onda fino al 23 luglio. Queste non sono le ...

«Chernobyl» : a George RR Martin piace la serie che ha battuto «Il Trono di Spade» : Dal fantasy alla storia reale: dopo la conclusione de Il Trono di Spade 8 HBO ha sfoderato un vero e proprio gioiello della fiction. Chernobyl, infatti, ha riscosso enorme successo di critica e di pubblico, ottenendo punteggi superiori a serie cult come Breaking Bad e lo stesso Game of Thrones. Mentre Chernobyl, puntata dopo puntata (della messa in onda italiana su Sky Atlantic) continua a inchiodare gli spettatori attraverso il racconto ...

«Chernobyl» la serie : il confronto tra fiction e realtà : Nelle ultime settimane si parla tanto e bene di Chernobyl, la miniserie in 5 episodi scritti da Craig Mazin che racconta il disastro nucleare avvenuto in Ucraina il 26 aprile 1986 e le sue conseguenze e implicazioni politiche. Dopo la sua messa in onda negli Stati Uniti, la serie HBO (in onda su Sky Atlantic da lunedì 10 giugno) ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico tali da battere altre serie considerate cult come ...

Chernobyl - la serie tv spiegata da podcast HBO su Youtube : Per la serie che ci traghetta fuori dalla mania Game of Thrones, HBO ha ideato una comunicazione simile eppure differente. Dove il primo aveva il commento alla puntata, Chernobyl ha un podcast. Quasi un prolungamento della cassettina chiusa in un registratore che apre il suo racconto. Il podcast, attraverso la voce del suo creatore Craig Mazin, ad esempio - episodio per episodio - rende evidente come le differenze rispetto alla reale versione ...

5 serie tv per chi ama gli episodi di Chernobyl : Infrangendo record di ascolti e anche di critica, risultato la serie tv più apprezzata della storia secondo alcuni siti online, Chernobyl è stata davvero la sorpresa televisiva di questa stagione, subito dopo l’epilogo di Game of Thrones. Prodotta da Hbo e Sky (dove va in onda, su Sky Atlantic e Now tv), questo ambizioso titolo internazionale racconta senza tanti fronzoli e con grande potenza narrativa l’esplosione del reattore ...

Chernobyl/ Anticipazioni del 17 giugno 2019 : come seguire la serie in streaming : CHERNOBYL, Anticipazioni del 17 giugno 2019, su Sky Atlantic in prima Tv assoluta. come seguire la serie tv in diretta streaming

Un partito comunista russo vuole bandire la miniserie Chernobyl : Che una miniserie come Chernobyl non fosse gradita al pubblico russo era prevedibile se non evidente. Già dopo la messa in onda americana della miniserie che racconta il disastro nucleare del 1986 (trasmessa in queste settimane anche da noi su Sky Atlantic), infatti, alcuni media locali avevano riportato l’insofferenza generata dalle ricostruzioni filo-americane e addirittura la volontà di creare una contro-serie che correggesse la realtà ...

Chernobyl e When they See Us - il successo delle miniserie d'autore su fatti di cronaca : Cable e piattaforme di streaming hanno sempre di più cambiato il modo in cui si guarda alla stagionalità delle serie tv. Fino a pochi anni fa esisteva un periodo dell'anno per lo più privo di serie e che corrispondeva all'estate, ormai la produzione va avanti a ciclo continuo e non ci si può mai distrarsi senza evitare di lasciarsi sfuggire un piccolo/grande capolavoro.Anche il pubblico si sta adeguando.prosegui la letturaChernobyl e When ...

Selfie sorridenti a Chernobyl dopo il boom della serie. Il produttore : "Rispettate chi ha sofferto" : “Comportatevi con rispetto per chi ha sofferto e si è sacrificato”. Craig Mazin, il produttore della serie HBO “Chernobyl”, commenta così la moda del momento di scattare Selfie inappropriati nella Zona di Esclusione. Il programma televisivo sta avendo un enorme successo, spingendo sempre più persone a visitare le zone del disastro.″È meraviglioso che #ChernobylHBO abbia ispirato ondate di ...

Chernobyl - la serie Sky che ricostruisce il disastro nucleare lascia davvero senza fiato : Benvenuti nell’incubo radioattivo di Chernobyl. Per la miniserie Sky-Hbo è assolutamente buona la prima. L’angosciante, cupa, devastante rappresentazione filmica di una delle più ingenti catastrofi nucleari della storia recente è una sorta di unico piano inclinato senza via di scampo verso l’abisso della contaminazione e della morte per mano dell’uomo. Nel primo episodio, dopo una breve e tragica premessa spostata in avanti nel tempo a Mosca nel ...

«Chernobyl» : la Russia non ci sta e gira la contro-serie : Chernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvTutti pazzi per Chernobyl. Tranne i russi. Mentre la miniserie di Sky e Hbo convince sia il pubblico che la critica totalizzando un punteggio di 9.7 su IMDb, il più alto mai registrato sulla piattaforma, il ...

Chernobyl - al debutto serie europea di Sky più vista di sempre : «Straordinario debutto per »Chernobyl«, la serie originale Sky e HBO ispirata alla tragedia nucleare del 1986. Il primo episodio, trasmesso ieri sera su Sky Atlantic, ha ottenuto un ascolto complessivo di 550 mila spettatori medi, che include anche i clienti extra di Sky che lo hanno visto in anteprima nel weekend. Con questi numeri, è il miglior debutto per una serie europea di Sky, raddoppiando il precedente record ...

Chernobyl - la serie - è orrore allo stato puro. Recensione : Chernobyl, serie HBO, è stata inizialmente messa in ombra dal confuso e travolgente gigante Golia che è stato l'ultimo episodio del Trono di Spade il mese scorso. Ma il suo spettacolo è entrato nel vivo ogni settimana di più, conquistando sempre più spettatori ed esponendoli alla tremenda realtà del disastro del 1986, chiarendo quanto di quella storia sia stato, deliberatamente, non raccontato per un po' ...

Chernobyl serie TV/ Anticipazioni 10 giugno : il processo del 1987 come epilogo : CHERNOBYL, Anticipazioni del 10 giugno 2019, in prima tv su Sky Atlantic. La relazione di un ingegnere non evita l'esplosione del reattore nucleare.