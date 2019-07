Charlotte Casiraghi sposa di nuovo Dimitri | look romantico per la cerimonia in Provenza

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam - un romantico «sì» : Il beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di Charlotte Casiraghi cita nonna Grace KellyIl beauty look da sposa di ...

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam - nozze bis (blindatissime) in Provenza : Di nuovo sposi. Questa volta Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono giurati amore eterno davanti a Dio. I due innamorati si sono scambiati le loro promesse, nella cornice romantica di una chiesetta immersa nei colori e nei profumi della Provenza in fiore. Lo attendevano tutti questo matrimonio religioso. La cerimonia civile, già avvenuta a Palazzo Grimaldi sabato 1 giugno, dove Charlotte e Dimitri erano stati dichiarati marito e moglie, ...

Charlotte Casiraghi sfida Kate Middleton e conquista la copertina di Vogue : Charlotte Casiraghi ottiene la copertina del mese di luglio di Vogue Messico. Bellissima, magnetica e molto riservata, la rampolla del Principato di Monaco strega l’obiettivo del fotografo Chris Colls. Classe 1986 e un allure innato, Charlotte è colta in tutta la sua sensualità ma anche nel suo essere più intimo e trascendente.-- Dalla nonna Grace Kelly ha ereditato l’atteggiamento da diva d’altri tempi, mentre è ritratta abbandonata sul ...

Charlotte Casiraghi si sposa indossando la collana di nonna Grace Kelly : le foto del matrimonio : Charlotte Casiraghi si è sposata con Dimitri Rassam con poco clamore e all’improvviso, ma le immagini dell’abito e della coppia sono subito comparse su Instagram mostrando l’incredibile eleganza della principessa, degna nipote di Grace Kelly. La figlia di Carolina di Monaco, 32 anni, due figli, ha detto sì al figlio di Carole Bouquet, 34 anni, produttore cinematografico. Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e del ...

Charlotte Casiraghi sposa : Charlene di Monaco dimenticata e omaggio a Grace Kelly : Charlotte Casiraghi ha sposato Dimitri Rassam con rito civile sabato primo giugno a Monaco. La figlia di Carolina ha superato se stessa in fatto. Semplicemente splendida ed elegante: è lei la vera principessa di Montecarlo. Charlotte ha incantato i numerosi ospiti con due look da sogno che nascondono un significato segreto. L’abito per il party serale esclusivo è color avorio, firmato Chanel, con bustier senza spalline che mette in risalto ...

