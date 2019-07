Champions | vicino l’accordo Sky-Mediaset per 16 gare

Quote Champions League - Ajax vicino alla finale che manca da 23 anni : a 1.33 su Sisal Matchpoint : L’Ajax è a un passo dall’impresa di conquistare la finale di Champions League a distanza di 23 anni. Dopo aver eliminato due grandi favorite, Real Madrid prima e Juventus poi, gli olandesi hanno espugnato un altro stadio prestigioso come il nuovissimo Tottenham Stadium, vincendo per 1-0 con gli Spurs. Il risultato però tiene ancora in corsa gli inglesi a cui basta un gol alla Crujiff Arena per ristabilire la parità. Gli esperti di Sisal ...