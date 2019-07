Catturate l' orsa pericolosa Ma è scontro con il ministro

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Francesco Barone L'esemplare M49 ha causato l'80% dei danni in tutta la Regione. La Provincia dà l'ordine, ma Costa non ci sta A quasi due anni dalla cattura dell'KJ2, in Trentino si è riproposto il problema dei grandi carnivori con un'altrache è divenuta un pericolo concreto per la sicurezza. Si tratta dell'M49, che da sola ha causato oltre l'80% dei danni cagionati dai grandi carnivori in Trentino, così, dopo una lunga e non risolutiva spoletta fra la Provincia autonoma di Trento e il ministero dell'Ambiente, incapace di fornire risposte risolutive alla problematica, il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, ha disposto la cattura dell'animale. Ovviamente, subito si sono mobilitate le associazioni animaliste che di fronte al rischio che l'eccessiva confidenza che l'orso ha dimostrato con le zone antropizzate possa sfociare in tragedia sono ...