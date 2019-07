Caterina Balivo annuncia | “Sparisco per un po' ”

Sembri un uomo! Caterina Balivo presa di mira dal web : Sarebbe dovuta essere la madrina del Gay Pride di Milano, ma Caterina Balivo si è vista costretta a rifiutare il suo incarico per via di numerose critiche, giunte da parte di chi la taccia di omofobia. La conduttrice Rai di "Vieni da me", Caterina Balivo, sta facendo parlare molto di sé e non solo per la sua scelta di disertare l'invito a prendere parte all'evento Gay Pride di Milano, tenutosi questo sabato.\\ Il volto televisivo ...

Farò contenti i mie haters! Caterina Balivo e il pre trucco e parrucco : Nelle sue Instagram story Caterina Balivo ha mostrato un video in cui, in modalità ‘casa’, va dal parrucchiere per una messa in piega. “Farò contenti i mie haters – ha detto la conduttrice nel filmato – Il capello non si sa più che fine ha fatto. Faccia, ah! Vado dal parrucchiere, mi shampoo, mi trucco e metto anche lo smalto”. Poi mostra il risultato. Taglio, piega, trucco e manicure rendono Caterina bellissima e i fan commentano la foto ...

Caterina Balivo rinuncia al Milano Pride - Cristiano Malgioglio e Vladimir Luxuria la difendono : È notizia di alcuni giorni fa che Caterina Balivo, inizialmente designata come madrina del Milano Pride 2019, ha deciso di rinunciare all'incarico - in accordo con gli organizzatori della manifestazione - a seguito delle polemiche sollevate online da parte della comunità LGBT, indignata per la scelta della convocazione alla testa del corteo della conduttrice, più volte protagonista di scivoloni proprio legati ai temi cari alla ...

Caterina Balivo : “Al Pride hanno alzato una barriera attorno a me. Non ho mai discriminato nessuno. Valgono più i fatti o una battuta infelice?” : Il 29 giugno Caterina Balivo avrebbe dovuto presenziare al Gay Pride di Milano nel ruolo di madrina, la decisione di puntare sulla conduttrice di Vieni da me aveva suscitato numerose polemiche. Tutta colpa di vecchie frasi ritenute offensive dalla comunità lgbt: “Ricky Martin sei bono anche se sei frocio” e poi ancora “Dimmi il nome di una donna donna, con la gonna”, in riferimento a Vladimir Luxuria. L’ondata ...

