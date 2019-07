Caso Prati | la Michelazzo rivela che uscirà il libro e una pellicola cinematografica

Mara Venier responsabile del Caso “Pamela Prati” lei stessa lo confessa : Mara Venier racconta alcuni dettagli particolari del caso “Pamela Prati” Mara Venier torna a parlare di Pamela Prati e racconta un retroscena sull’intervista rilasciata dalla showgirl sarda a Domenica In. Era marzo quando l’ex star del Bagaglino, ospite del contenitore domenicale della Rai, annunciò le nozze con Mark Caltagirone, raccontando anche di aver adottato due bambini, Sebastian e Rebecca. Da quel momento Dagospia iniziò ad ...

Mara Venier sul Caso Prati : 'Durante l'intervista avevo capito che qualcosa non andava' : Nonostante la maggior parte delle trasmissioni siano finite, il Pamela Prati gate continua a tenere banco nell'ambito del gossip. In queste ultime ore, la conduttrice Mara Venier ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Stampa in cui ha rivelato alcuni retroscena relativi alla famosa intervista della showgirl a Domenica In. In quella occasione, infatti, la Prati raccontò tutte le meravigliose gioie dell'essere madre di due splendidi bambini, ...

Mara Venier sul Caso Pamela Prati : “Mi è dispiaciuto per lei” : Mara Venier commenta l’ospitata di Pamela Prati a Domenica In: “Mi chiamò in lacrime” Intervistata da La Stampa, Mara Venier ha commentato per la prima volta l’ospitata ormai diventata iconica di Pamela Prati a Domenica In, dove nel corso dell’intervista la Prati parlava della sua nuova vita da moglie e mamma di due bambini (Sebastian e Rebecca). La Venier, a distanza di mesi e dopo tutto quello che ha travolo la ...

Valeria Marini difende Pamela Prati dopo il Caso Mark Caltagirone : «Un gioco che le è sfuggito di mano» : ?Credo che Pamela in questa storia sia una vittima. È rimasta invischiata in una situazione che forse non ha capito e man mano la cosa è diventata più grande di lei?,...

Valeria Marini parla del Caso Pamela Prati! Ecco cosa dichiara : Dopo giorni di silenzio, Pamela Prati è tornata attiva su Instagram e ha pubblicato un video – subito diventato virale – che la mostra divertirsi in barca insieme a Valeria Marini. Le due sono amiche da anni, dai tempi in cui condividevano l’esperienza del Bagaglino. Nel filmato, postato in occasione del solstizio di giugno, Eccole augurare “un’estate stellare” ai follower mentre trascorrono le vacanze insieme.-- La Prati avrà pure declinato ...

Barbara D’Urso torna a parlare del Caso di Pamela Prati : Barbara D’Urso è tornata a parlare sul caso di Pamela Prati e lo scandalo con il finto fidanzato Mark Caltagirone. Per molti mesi Barbara se ne è occupata nei suoi programmi, dando spazio alla showgirl e credendole fino alla fine, ma quando è emerso che era tutta una truffa ha deciso di scavare a fondo della vicenda, non risparmiandosi. Il motivo? Lo ha spiegato lei stessa. «La vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati è diventata così ...

Pamela Prati torna sui social con Valeria Marini dopo il Caso Caltagirone : «Estate stellare» : dopo il grande giallo italiano pre-estivo del matrimonio mancato di Pamela Prati con l?inesistente e facoltoso imprenditore Marco, per gli amici Mark, Caltagirone la showgirl torna con un video...

Live-Non è la D'Urso - Barbara D'Urso : "Il Caso Pamela Prati è giudiziario" - il bimbo che faceva la chemio : Live - Non è la D'Urso ha chiuso una stagione di successi. E la padrona di casa non nasconde la soddisfazione. "Rischiare di fare una prima serata lunga, solo di parlato, era rischioso. Ci speravamo, ma non mi aspettavo tutto questo successo", racconta Barbara D'Urso a Circo Massimo, su Radio Capita

Il 'Caso Prati' approda alla maturità : l'ironia della rete : alla vigilia della prima prova scritta, la parodia del toto-traccia con protagonista Mark Caltagirone diventa virale sul web

Sara Tommasi incinta? Ma Dagospia si chiede se si tratti di un Caso simile a quello di Pamela Prati : ecco cosa è accaduto : Qualche giorno fa l’annuncio: Sara Tommasi è incinta, notizia comunicata dalla manager Debora Cattoni. La bella notizia per l’ex showgirl è però finita nel mirino di Dagospia che ha fatto sapere che si tratterebbe in realtà di una storia che puzza di “caltagironata”. La discussa soubrette non sarebbe incinta come annunciato dalla sua agente, siamo di fronte a un nuovo caso Prati con metodi simili per ottenere pubblicità ...

La gravidanza Sara Tommasi come il Caso Pamela Prati? : Debora Cattoni, manager di Sara Tommasi, risponde al post di Dagospia sulla gravidanza della showgirl. Nel giorni scorsi l’agente aveva annunciato che Sara aspettava un figlio da Angelo, il nuovo compagno. La notizia era rimbalzata su tutti i media, fra stupore e felicità per l’ex modella che, dopo un periodo di grande difficoltà, sembrava aver trovato la felicità. A frenare gli entusiasmi però è stato un articolo di Alberto Dandolo secondo ...

Barbara Palombelli : "Barbara d'Urso un genio. Il Caso Prati-Caltagirone in mano a me durava due ore" : La conduttrice commenta così la costruzione da parte della collega di programmi e puntate su quello che è stato senza dubbio...

Mark Caltagirone/ Un 'metodo' nato prima del Caso Pamela Prati : gli step della truffa : Il metodo Mark Caltagirone: ecco passo dopo passo come è nato e si è sviluppato nel corso di 15 anni dalla prima 'vittima'.