Caso Arata | Nicastri inizia a collaborare | arrestati ex funzionario regionale e

Caso Arata : Vito Nicastri parla con i pm - scatta il blitz. Arrestati un altro funzionario e un imprenditore : Svolta a sorpresa nell’inchiesta sull’ex consulente del ministro Salvini: il "re" dell'eolico confessa e accusa

Le carte del Caso Arata : “Ha usato i contatti politici per introdursi negli uffici incaricati delle rinnovabili” : Sono 221 le pagine dell’ordinanza che ieri mattina hanno portato in carcere Paolo Arata, ex consulente del Carroccio ed ex deputato di Forza Italia, il figlio Francesco, l’imprenditore Vito Nicastri (finanziatore della latitanza del boss Matteo Messina Denaro) e il figlio Manlio per corruzione, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, corruz...

Braga (Pd) : “Inchiesta Sesa e Caso Arata sono simili - governo fermi dl Sblocca Appalti” : Il Pd, tramite la capogruppo in Commissione Ambiente Chiara Braga, lancia un appello al governo: "L'arresto di Paolo Arata, e la vicenda di Fabrizio Ghedin, consulente del Sottosegretario all'Ambiente leghista Vannia Gava, sono facce di una stessa medaglia. governo fermi decreto Sblocca Appalti alla luce di quello che sta emergendo in queste ore nel partito di Salvini".Continua a leggere

Caso Arata - indagati funzionari Sicilia : 11.07 Oltre ad Alberto Tinnirello, dirigente dell'Assessorato regionale Siciliano all'Energia,finito ai domiciliari nell' inchiesta che ha portato in carcere Paolo Arata, ex consulente della Lega, il figlio e gli imprenditori trapanesi Vito e Manlio Nicastri, sono coinvolti una serie di pubblici ufficiali. Si tratta di Giacomo Causarano,dell'assessorato al Territorio e Ambiente e del funzionario del comune di Calatafimi Angelo Mistretta, ...

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il Caso Siri - sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arrestati questa mattina insieme ai figli

Caso Siri - oggi l'interrogatorio secretato ad Arata : "Abbiamo reso dichiarazioni sulla vicenda che chiama in causa il mio assistito: ha fornito la sua versione dei fatti. l'interrogatorio è stato secretato per cui non è possibile fornirne alcun ...