Caponata e Peperonata light di verdure – veloce e sfiziosa

cosacucino.myblog

(Di lunedì 1 luglio 2019)estiva diIngredienti 2 melanzane, 3 peperoni, 1 cipolla, 200g di fagiolini freschi, 2 pomodori, sale, 2 cucchiai di oilio extravergine. Preparazione: Sbollentare i fagiolini in acqua bollente per 5 minuti. Affettare le melanzane, i peperoni, e la cipolla. Versare il composto in una padella, nella quale avrete versato 2 cucchiai di olio extrvergine. Fate cuocere per 10 minuti mescolando di tanto in tanto. Aggiungete i pomodori tagliati a spicchi aggiustate di sale e continuate la cottura per altri circa 20 minuti. Una bella rimescolata e servite.

giovannitundo : @valeriapiudue @RobertoRedSox Ovviamente, come la peperonata, la caponata. Va fotografata. ?? [mo ci menano] - oceano698 : @Drittorovescio_ @mariogiordano5 Non ti piace, non lo mangiare, facile. Che so vatti a mangiare una peperonata, una… -