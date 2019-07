Canoa slalom | Mondiali Junior Under23 Cracovia 2019 | i convocati dell’Italia Saranno 18

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dal 16 al 21 luglio a, in Polonia, si disputeranno idi: l’Italia schiererà al via ben 18 azzurrini. Tra gli Under 23 ci sarà ovviamente Jakob Weger, campione uscente, che sarà affiancato nel kayak maschile da Marco Vianello e Davide Ghisetti, mentre nella canadese maschileal via Raffaello Ivaldi, Paolo Ceccon e Flavio Micozzi. Non ciazzurre tra le Under 23, mentre nella categoriaspiccano i nomi, al femminile, di Elena Borghi e Marta Bertoncelli, che nella canadeseaffiancate da Elena Micozzi, mentre nel kayak donne ci sarà Francesca Malaguti. L’Italia avrà dei rappresentanti anche nel kayak extreme. Di seguito l’elenco completo dei: KAYAK MASCHILE U23 C.S. CARABINIERI: Marco VIANELLO G.S. MARINA MILITARE: Jakob WEGER IVREACLUB: Davide GHISETTI CANADESE MASCHILE U23 G.S. ...

