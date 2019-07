Canoa slalom | Coppa del Mondo Tacen 2019 | il fine settimana che resterà nella storia

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Tre vittorie in cinque anni, altre tre in due giorni: è la meraviglia dello sport, che tra sabato e domenica ha visto l’Italia dellascrivere certamente la pagina più splendente della propria, ma mettere anche una pietra miliare a livello internazionale: le vittorie di sabato di Stefanie Horn nel kayak e di Roberto Colazingaricanadese, e quella di domenica di Giovanni De Gennaro nel kayak resteranno per sempre un punto fermo della disciplina. Colazingaricanadese maschile mette a segno il primo successo in carriera nel circuito maggiore, dopo l’oro Under 23 ai Mondiali del 2014. Per Horn invece arriva il primo successo in(dopo un terzo posto ottenuto lo scorso anno) in due giornate perfette, nel corso delle quali l’azzurra ha ottenuto il miglior crono sia nelle eliminatorie che in semifinale. Completa il capolavoro azzurro De ...

