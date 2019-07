quotidianodiragusa

(Di lunedì 1 luglio 2019)e imprese per 63disono statia imprenditori gelesi dei settori immobiliare e della vendita di auto.

quotidianodirg : Caltanissetta, sequestrati beni per 63 milioni di euro - ennatrasporti : CALTANISSETTA, SEQUESTRATI BENI PER 63 MILIONI DI EURO - palermo24h : CALTANISSETTA, SEQUESTRATI BENI PER 63 MILIONI DI EURO -