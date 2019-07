Caldo record | condizioni di emergenza | le città italiane da bollino rosso

Caldo senza precedenti in Germania : raggiunti i +40°C a Bernburg - record storici assoluti a Berlino e Francoforte con +39°C : La giornata di Domenica 30 Giugno rimarrà indelebile negli annali della climatologia tedesca: in Germania, infatti, è stato il giorno più Caldo di sempre. L’ondata di Caldo africano s’è spostata verso l’Europa centrale e così nel Paese più importante Mitteleuropeo sono stati battuti molti record storici, da Berlino a Francoforte, con temperature mai raggiunte prima da quando esiste ogni tipo di rilevamento meteorologico (circa ...

Sanremo - Caldo record : un uomo morto in spiaggia per un malore : Tragedia sulla spiaggia. Un uomo di 70 anni è morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del lungomare Vittorio Emanuele II a Sanremo (Imperia). L'ipotesi...

Caldo senza precedenti - boom di ghiaccioli e gelati in Lombardia : vendite record : Complice il Caldo torrido di questi giorni, a Milano e in Lombardia è boom di ghiaccioli e gelati. E’ l’Osservatorio dei Supermercati “Il Gigante” (gruppo della grande distribuzione con 54 punti vendita nel Nord Italia, di cui 38 in Lombardia) a rivelare come le alte temperature abbiano prodotto importanti effetti sul piano commerciale, con un forte incremento di vendita di frutta e verdura, oltre che di bottiglie ...

Caldo record in tutta Europa - 2 morti in Spagna : L’Europa nella morsa del Caldo africano che ha colpito gran parte del Vecchio Continente e che da due giorni soffoca anche l'Italia. Due persone sono morte in Spagna per malori dovuti alle altissime temperature: si tratta di un 80enne e di un 17enne. In Francia ieri battuto un record storico di calura, con 44,3 gradi poco prima delle ore 14 nella cittadina di Carpentras, in Provenza. Non va meglio in Italia dove i pronto soccorsi, soprattutto al ...

Caldo record - battuto il 2003 - vittime - blackout e temperature incredibili : Roma - Il 27 giugno 2019 resterà a lungo negli annali della meteorologia come il giorno più Caldo di sempre per diverse città d'Italia. Frantumati molti record del 2003 anche dei mesi di luglio e agosto. La pianura padana come una gigantesca piastra per arrostire hamburger ha fatto registrate temperature comprese tra i 37 e i 42°C ma il Caldo intenso si è fatto sentire anche in quota sulle Alpi con temperature che a ...

Caldo africano : due morti - malori - black-out e allarme ozono. In Francia battuto il record storico con 44 - 3 gradi : L'ondata di Caldo che investe l'Europa ha fatto registrare altri due morti in Italia (in Emilia e Liguria) e le prime due vittime in Spagna, dove ieri è morto un 80enne e oggi è...

Caldo - situazione drammatica in tutt’Europa : clamorosi +46°C in Francia - nuovo record di sempre. Morti in Italia e Spagna - l’ONU : “basta - bisogna agire” : Una temperatura incredibile, che mai nessuno pensava di poter raggiungere in Francia: la massima più elevata di oggi nel Paese Transalpino è stata addirittura di +45,9°C. Letteralmente frantumato il record assoluto del Paese, che risaliva all’agosto 2003 ed era di +44,1°C, ben 1,8°C in meno! La temperatura ha raggiunto i +45,9°C tra le 16 e le 20 a Gallargues-le-Montueuxm nel dipartimento del Gard: MeteoFrance ha spiegato che queste ...

Caldo record sulle Alpi : spunta un lago azzurro sul Monte Bianco per lo scioglimento della neve : Il Caldo eccezionale che sta interessando l'Europa centro-occidentale e il Nord Italia sta abbattendo numerosi record di temperatura sia in quota che al suolo (leggi qui la notizia del record...

**Caldo : Unareti - oggi record assoluto consumi energia a Milano** : Milano, 28 giu. (AdnKronos) - Nella giornata di oggi "è stato raggiunto un carico massimo sulla rete elettrica di 1.635 Megawatt, record assoluto che supera la punta più alta mai registrata in città di 1.625 MW del luglio del 2015". Lo fa sapere Unareti, spiegando che l'ondata di caldo anomalo regis