Calciomercato Roma | Bartra si fa | spunta il nome di Alderweireld

Calciomercato Roma news/ Gerson alla Dinamo - dubbio Kolarov... - ultime notizie - : Calciomercato Roma news, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson parte verso la Russia, Veretout piace ma il Milan sembra essere in vantaggio.

Calciomercato Lecce - ufficiale : arriva Romario Sandu Benzar [FOTO] : Nuovo innesto di mercato del Lecce che si candida ad essere protagonista nella prossima stagione in Serie A. L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe ’92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 ...

Calciomercato - la Roma in pole per Barella e l’Inter può pagare la clausola di Pellegrini : La prossima settimana sarà molto probabilmente decisiva per il futuro del centrocampista Barella, vera e propria asta di Calciomercato per il calciatore ed a beneficiarne sarà proprio il club sardo che incasserà una cifra importante da spendere poi sul mercato. Sembrava praticamente fatta per il trasferimento all’Inter, accordi quasi totali raggiunti sia con il calciatore che tra i club poi l’inserimento della Roma che ha ...

Calciomercato domenica 30 giugno : Perin verso Firenze. Juve - fatta per De Ligt. Roma - c’è Higuain : Calciomercato 30 giugno- Ecco tutte le trattative di mercato relative ad oggi domenica 30 giugno. MILAN– Caccia ad un trequartista di ruolo. Piace Ceballos, ma il fantasista spagnolo sarebbe pronto ad auto-confermarsi al Real Madrid. Praet opzione reale e concreta, mentre si complica la pista Torreira. INTER– Lukaku e Dzeko hanno iniziato a seguirsi su […] L'articolo Calciomercato domenica 30 giugno: Perin verso Firenze. Juve, ...

Calciomercato sabato 29 giugno : Spinazzola-Pellegrini - le vere cifre dell’affare tra Roma-Juve : Calciomercato 29 giugno- Ecco tutte le trattative di oggi 29 giugno. Affare fatto tra Roma e Juventus per lo scambio tra Spinazzola e Pellegrini. JUVENTUS– Accordo raggiunto con la Roma per il passaggio di Spinazzola in giallorosso, il giocatore ha già svolto le visite mediche con i giallorossi e per il passaggio di Luca Pellegrini […] L'articolo Calciomercato sabato 29 giugno: Spinazzola-Pellegrini, le vere cifre dell’affare ...

Calciomercato Roma : i giallorossi insistono per Pau Lopez e Bartra - ma il Betis spara alto : Non solo mercato in uscita per la Roma, che deve per forza di cose sostituire tutti quei calciatori ormai ceduti o in odore di cessione. Tra questi, servono un portiere e un difensore viste le quasi certe partenze di Olsen e Manolas. L’obiettivo è regalare a Fonseca Pau Lopez e Marc Bartra. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Marca‘, il Betis Siviglia spara molto alto per i cartellini dei due calciatori. Petrachi ...

Calciomercato Roma - Diawara e Spinazzola vicinissimi - le ultime : La Roma, con il nuovo D.s. Gianluca Petrachi, inizia a muoversi sul Calciomercato estivo. Oltre ad aver definito l’arrivo dalla Juventus di Leonardo Spinazzola, il club della capitale sta per chiudere anche operazione Amadou Diawara con il Napoli. Secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Il Tempo’, è stata raggiunta un’intesa con l’entourage del giocatore guineano, che dovrebbe firmare un quinquennale con un ...

Calciomercato venerdì 28 giugno : De Ligt-Juve - Paratici vola in Olanda. Roma su Barella : Calciomercato 28 GIUNGO- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 28 giugno. MILAN– Fuori dall’Europa League, i rossoneri proveranno l’assalto reale e concreto ad un nuovo trequartista e ad un nuovo terzino. Piacciono Ceballos e Theo Fernandez, ma gli affari potrebbero rivelarsi decisamente complicati. JUVENTUS– Paratici è volato ad Amsterdam per cercare di chiudere ufficialmente […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Calciomercato Roma : nel mirino Nedelcearu - Bartra - Veretout e Perin (RUMORS) : Il Calciomercato della Roma non è ancora iniziato ufficialmente, ma sono tanti i rumors delle ultime ore che riguardano la società capitolina. La Roma ha intenzione di effettuare un deciso restyling alla rosa in vista del campionato di serie 2019-20. La prima mossa è stata fatta scegliendo un allenatore straniero, Paulo Fonseca. L'ex tecnico dello Shakhtar ama giocare con il 4-2-3-1 e la società dovrà cercare le pedine adatte per questo modulo. ...

Calciomercato Roma News/ Il Marsiglia chiede Schick in prestito - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News: le Ultime notizie. il Marsiglia chiede in prestito Schick, ma nulla da fare. In stand by l'affare El Shaarawy coi cinesi.

Calciomercato Roma - la squadra di Fonseca mette i primi mattoncini : vicinissimo Diawara - gli altri nomi : Calciomercato Roma – La Roma prova a voltare pagina, dopo l’ultima annata. Sistemato il tassello allenatore, appare vicinissimo il colpo Diawara seppur con il sacrificio di Manolas. I giallorossi sondano il terreno anche per altri nomi. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, si cerca un portiere: offerto Perin che però non sembra avere il gradimento dei giallorossi. Piace e molto invece Pau Lopez, estremo ...

Calciomercato - le ultime trattative : scambio Napoli-Roma - doppio innesto del Bologna e scatto della Spal : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, le squadre del campionato di Serie A attivissima per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Una cessione ed un acquisto per il Bologna, Avenatti si trasferisce allo Standard Liegi mentre in entrata sono state definite le trattative per gli arrivi di Takehiro Tomiyasu, accordo raggiunto per 7 milioni di euro, trattativa avviata per Stefano Denswil, difensore ...

Nzonzi lascia la Roma?/ Calciomercato : il calciatore torna in Francia 10 anni dopo : Nzonzi lascia la Roma? Il centrocampista francese sembra pronto a tornare in patria per giocare con il Lione. Intanto non si presenta alle visite mediche

Calciomercato Roma NEWS/ Ultimo tentativo per Barella - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: sono ore decisive per portare a Trigoria Veretout. Caldo il fronte rinnovi: ecco le richieste di Pellegrini., Ultime notizie,