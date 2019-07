Calciomercato Lazio | ultime notizie | poker di acquisti

Calciomercato Lazio - accordo raggiunto per Lazzari [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – Lazio e Spal hanno raggiunto l’accordo per Manuel Lazzari. Come riporta Sky Sport, l’esterno ferrarese passerà ai biancocelesti per 10 milioni e il cartellino di Murgia per il quale manca ancora qualche dettaglio da sistemare per quanto riguarda il contratto. L’accordo sarà formalizzato nelle prossime ore. Calciomercato Lazio, Caicedo può lasciare: è caccia al vice Immobile, tutti i ...

Calciomercato Lazio - Caicedo può lasciare : è caccia al vice Immobile - tutti i nomi : Calciomercato Lazio – Felipe Caicedo è sempre più lontano dalla Lazio. I biancocelesti gli offrono il rinnovo ma l’attaccante per ora rifiuta. Per l’ecuatoriano ci sono sirene cinesi e arabe. Come riporta l’odierna edizione del Corriere dello Sport, i nomi al vaglio per il sostituto sono tanti. Il primo è all’estero: si tratta di Luca Waldschmidt, grande protagonista all’Europeo Under 21 con la ...

Calciomercato Lazio - ritorno di fiamma per Hinteregger : Calciomercato Lazio – Si muove anche la Lazio sul Calciomercato, il club biancoceleste ha intenzione di rinforzarsi in vista della prossima stagione con l’obiettivo di migliore il risultato dell’ultimo campionato con un punto di partenza che è stata la vittoria della Coppa Italia. La dirigenza biancoceleste pensa intanto ad un ritorno di fiamma, si tratta di Martin Hinteregger, vecchio pallino della Lazio che però non è ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato Lazio – Milinkovic-Savic vicino al PSG : ecco l’offerta del club parigino : Milinkovic-Savic vicino a lasciare la Lazio: il centrocampista serbo sarebbe finito nel mirino del PSG che offre 80 milioni ai biancocelesti Sergej Milinkovic-Savic e la Lazio sono destinati a dirsi addio, o almeno sembra essere così. Stando a quanto riporta il portale serbo Blic Sport, il centrocampista biancoceleste sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain che non avrebbe problemi ad accontentare le richieste di Claudio Lotito. ...

Calciomercato - dalla Bosnia : Mandzukic possibile obiettivo della Lazio : Una notizia bomba che rimbalza nelle ultimissime ore di questo Calciomercato partito un po' in sordina. Uno dei fedelissimi di Max Allegri, Mario Mandzukic, con il quale il tecnico livornese ha impostato molti dei successi di quest'ultimo vincente ciclo bianconero, sarebbe l'indiziato numero uno per guidare l'attacco della Lazio del prossimo anno. Effetto Sarri Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del possibile addio del croato a seguito ...

Calciomercato Lazio : si rinnovano le fasce - ma non solo. Ecco gli obiettivi : Calciomercato Lazio: si rinnovano le fasce, ma non solo. Ecco gli obiettivi Dopo una stagione in chiaroscuro, la Lazio ha sicuramente bisogno di rafforzarsi durante questa campagna di mercato estiva. Se in campionato le cose non sono andate come si sperava alla vigilia, in Coppa Italia è arrivato poi un successo che ha risollevato le sorti dei biancocelesti, che senza quella coppa vinta si sarebbero resi protagonisti di una stagione ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : la nuova Sampdoria - il nome in difesa della Lazio e le contropartite per Barella : Non sarà rivoluzione in casa Lazio ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua nazionale gioca al fianco di Skriniar. Tra l’altro, per caratteristiche, viene paragonato proprio al calciatore dell’Inter: bravo nel gioco aereo (193 cm d’altezza) e nell’anticipo. Potrebbe essere il sostituto del partente Wallace. (LA NOTIZIA ...

Calciomercato Lazio - Luis Alberto ammette : “Mi piacerebbe tornare a Siviglia - ci sono contatti” : Calciomercato Lazio – Luis Alberto si è confidato ad ‘Abc de Sevilla‘, il quotidiano locale della città spagnola, parlando soprattutto di mercato e di un suo possibile addio, nonostante un contratto con i biancocelesti fino al 2022: “Cosa gli dico? Che voglio tornare a giocare a Siviglia? Chiunque mi conosca sa che è così”. “L’affetto della gente mi ha sorpreso, ma devo molto anche alla Lazio per ...

Calciomercato Lazio - occhi puntati sulla difesa : il nome nuovo è Vavro : Calciomercato Lazio – Ripartire, senza rivoluzioni. E’ nel dna della società biancoceleste programmare senza fare passi eccessivamente lunghi o frenetici. E anche in questa stagione sarà così, dopo la conferma di Simone Inzaghi in panchina. Non sarà rivoluzione, sì, ma in difesa più di uno potrebbe partire, e serve quindi qualche sostituto. Così il Corriere dello Sport odierno fa il nome di Vavro, gigante danese che nella sua ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : il primo colpo (a sorpresa) del Milan - le mosse di Inter - Lazio e Roma : trattative Calciomercato – E’ arrivato il primo acquisto del Milan per la prossima stagione. Dopo l’addio con Gattuso e Leonardo e in attesa di ufficializzare l’allenatore (Giampaolo), la dirigenza – nel nome di Gazidis, Maldini e Boban (prima ‘operazione’ da rossonero) – si è mossa acquistando il centrocampista dell’Empoli Rade Krunic: il costo è di 8 milioni di euro più bonus. Il Milan ci prova anche per il difensore del Liverpool ...

Calciomercato Lazio - si punta sugli italiani : Darmian nel mirino [DETTAGLI] : Calciomercato Lazio – La Lazio cerca rinforzi sulle fasce. Il nome forte è quello di Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United anche se la pista sembra complicata. Simone Inzaghi vorrebbe giocatori pronti su entrambe le fasce. Il profilo di Darmian era stato seguito già a gennaio, ora l’affare può sbloccarsi per diversi motivi: il primo, la volontà del giocatore (deciso a tornare in Italia); il secondo, la voglia di ...

