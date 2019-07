Calciomercato Juventus | ufficiale l’acquisto di Rabiot | domani la presentazione

Calciomercato Juventus NEWS/ Szczesny-Alex Sandro pedine per Pogba? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: chiuso l'accordo con Gigi Buffon, si cerca una nuova squadra per Mattia Perin.

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...

Calciomercato Juventus NEWS/ È fatta per Buffon - Perin via! - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: chiuso l'accordo con Gigi Buffon, si cerca una nuova squadra per Mattia Perin.

Calciomercato Juventus : per de Ligt mancherebbero 10 milioni - Rabiot fa le visite : Il Calciomercato della Juventus entra sempre più nel vivo. La giornata di oggi è dedicata ad Adrien Rabiot che, proprio in questi momenti, è al J Medical per le visite mediche. Una volta passati i test sarà un nuovo giocatore dei Campioni d’Italia. Nel frattempo continua la trattativa con l’Ajax per de Ligt. L’olandese ha già scelto i bianconeri scartando Barcellona e Paris Saint Germain, manca solo l’accordo con i lancieri che non si opporranno ...

Calciomercato Juventus - uno dei migliori talenti d’Inghilterra nel mirino : Calciomercato Juventus: fari puntati su Dwigth Mcneil. The Sun riporta l’interessamento della Juventus per il giovane esterno offensivo del Burnley Dwigt Mcneil. L’ala d’attacco, che prevalentemente preferisce giocare sull’out sinistro, è reduce da un ottimo Mondiale di categoria Under 20 con la maglia dell’Inghilterra, dopo aver disputato un ottimo campionato d’esordio in Premier League. Calciomercato ...

Calciomercato Juventus - ufficiali due cessioni al Sassuolo : Calciomercato Juventus: definite ufficialmente due cessioni. Attraverso i propri web canali ufficiali, il Sassuolo ha reso nota l’acquisizione a titolo definitiva di due giocatori della Juventus. Alla società emiliana si trasferiscono Rogerio e Matteo Pinelli. Calciomercato Juventus , ufficiali due cessioni al Sassuolo. Rogerio è un terzino sinistro classe 1998 di nazionalità brasiliana, che già […] More

Calciomercato Juventus - svelato il futuro di Higuain : il tweet del fratello-agente : Calciomercato Juventus – Benissimo a Napoli, con Sarri, bene con la Juventus, così così con Milan e Chelsea, squadra però in cui Higuain ha ritrovato il tecnico toscano, adesso insieme a lui in bianconero. Ma, così come ha dimostrato l’esperienza a Londra, per Sarri l’attaccante argentino non sembra essere più indispensabile come lo era in azzurro, e lo ha fatto anche capire in conferenza stampa. Negli ultimi giorni era ...

Calciomercato Juventus - spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot : super commissione alla mamma agente : Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso ...

Calciomercato Juventus - domani visite mediche per Rabiot [DETTAGLI] : Adrien Rabiot può considerarsi un calciatore della Juventus. Il centrocampista francese arriverà domani a Torino per sostenere le visite mediche di rito. Rabiot firmerà poi un contratto di 4 anni con i bianconeri. A riportarlo è Sky Sport. Juventus, visite mediche per il nuovo innesto Luca Pellegrini [VIDEO]L'articolo Calciomercato Juventus, domani visite mediche per Rabiot [DETTAGLI] sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Juventus - addio in vista : prima cessione a centrocampo : Calciomercato Juventus – Non solo acquisti: Rabiot è ormai un calciatore della Juventus, Pogba un altro degli obiettivi principali, ma la società bianconera lavorerà anche in uscita. Nei piani di Sarri non avrebbero spazio a centrocampo Matuidi e Khedira, i due principali indiziati alla voce addio. Si prepara dunque Paratici a sistemare anche la questione cessioni. I due centrocampisti sembrerebbero fuori dai piani […] More

Calciomercato - dalla Spagna : Pogba chiama Sarri - vuole la Juventus : E’ una Juventus scatenata, i bianconeri assoluti protagonisti del mercato e che stanno per rinforzare massicciamente la rosa nonostante una squadra già fortissima. E’ già tutto fatto per l’arrivo del centrocampista Rabiot mentre è ai dettagli la trattativa con l’Ajax per il difensore de Ligt, la Juventus sta per assicurarsi uno dei migliori difensori in prospettiva ma anche per il presente in circolazione. E non è ...

Calciomercato Juventus - Bonucci potrebbe andare al PSG : tutto pronto per Rabiot : Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato ...

Calciomercato Juventus news/ Rabiot : tutto fatto - arriva lunedì - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, è tutto fatto per il trasferimento a costo zero di Rabiot dal Paris Saint Germain: arriva lunedì, ultime notizie,

Calciomercato Juventus : Rugani - Demiral e Romero - ci sarebbe posto solo per uno : Il Calciomercato della Juventus ha la sua stella. L’acquisto di De Ligt è sempre più vicino ma il suo approdo a Torino potrebbe non fare contenti tutti. Se l’olandese, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci rappresentano le colonne della prossima difesa bianconera, in tre sono in bilico. Daniele Rugani, pupillo di Sarri, potrebbe lasciare la squadra, in salita le quotazioni di Demiral che però dovrà essere testato in ritiro, ridotte al lumicino ...