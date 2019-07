Calciomercato Inter | ultime notizie | è ufficiale Godìn

Calciomercato Inter news/ Ag. Bale : 'Gareth nerazzurro? Spazzatura!' - ultime notizie - : Calciomercato Inter, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...

Calciomercato Inter - Valentino Lazaro è un nuovo giocatore nerazzurro : il comunicato del club : L’Inter ha reso noto di aver acquisito dall’Hertha Berlino il giocatore austriaco, che ha firmato un contratto fino al 2023 Giornata di annunci in casa Inter, dopo Diego Godin è arrivato in nerazzurro anche Valentino Lazaro, che ha firmato con il club di Suning un contratto fino al 2023. Questa la nota del club: ‘Valentino Lazaro è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore austriaco, che arriva ...

Calciomercato Inter News/ Giulini - 'Barella? Non li sento da giorni' - ultime notizie - : Calciomercato Inter, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...

Calciomercato Inter NEWS/ Si complica la trattativa per Dzeko - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...

Calciomercato Inter NEWS/ Per Lukaku si accelera - Dzeko superato - ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, annunciato ufficialmente l'acquisto di Diego Godin mentre per Dzeko...

Calciomercato Inter news/ Godin ufficiale : l'annuncio della società - ultime notizie - : Calciomercato Inter, oggi 1 luglio 2019: i movimenti del club nerazzurro, è stato annunciato stamattina ufficialmente l'acquisto di Diego Godin.

Calciomercato Inter - ufficiale Godin : il benvenuto del club nerazzurro al difensore : Calciomercato Inter – Con una nota sul proprio sito Internet, l’Inter comunica “di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Diego Godin fino al 30 giugno 2022“. Il difensore uruguaiano arriva a parametro zero dall’Atletico Madrid. Diego Roberto Godin Leal di storia e di storie ne ha scritte parecchie. A partire da Rosario, Uruguay, città in cui è nato il 16 febbraio 1986. Una ...

Calciomercato lunedì 1 luglio : visite mediche per Rabiot. Ufficiali Manolas-Napoli e Godin-Inter : Calciomercato 1 luglio- Ecco tutte le trattative di giornata di oggi lunedì 1 luglio. JUVENTUS– Dopo l’Ufficialità di Luca Pellegrini, arrivato in bianconero dopo uno scambio con Spinazzola, passato alla Roma, la Juventus si prepara ad annunciare ufficialmente anche Rabiot. Il centrocampista, arrivato a Torino nella giornata di ieri, stamane è arrivato al J Medical […] L'articolo Calciomercato lunedì 1 luglio: visite mediche ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’ingaggio di Diego Godin : l’uruguaiano ha firmato fino al 2021 : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del difensore uruguaiano, che ha firmato un contratto triennale Diego Godin è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro lo ha annunciato questa mattina con un comunicato apparso sul proprio sito alle ore 6, come avvenuto per Antonio Conte. Il difensore uruguaiano ha firmato un contratto triennale, legandosi al club di Suning fino al 2022. Questa la nota ...

Calciomercato - le notizie di oggi -Il futuro di Higuain - attivissime Inter e Sassuolo - la Nazionale svincolati : JUVE TRA RABIOT, POGBA E… Higuain – In attesa di buone nuove per la questione De Ligt, i bianconeri si concentrano sul centrocampo. Per uno che arriva, Rabiot (sbarco a Torino e domani le visite mediche), un altro che potrebbe arrivare, Paul Pogba. Secondo il quotidiano spagnolo ‘AS’, il francese ha fatto sapere al Manchester United di non essere intenzionato a proseguire il ‘matrimonio’, i Red Devils hanno ...

Calciomercato Inter - ecco l’esterno di Conte : arriva Lazaro - domani visite mediche : Tutto pronto per l’arrivo all’Inter di Valentino Lazaro. E’ l’esterno richiesto da Conte le cui trattative vanno avanti da un po’. Il calciatore domani svolgerà le visite mediche di rito e successivamente metterà la firma sul contratto. All’Herta Berlino, proprietaria del cartellino, andranno 22 milioni più bonus. L’austriaco può coprire tutta la fascia ed è perfetto, per caratteristiche, per il ...

Calciomercato Sassuolo - ufficiale l’arrivo di Sala dall’Inter : Cisco in prestito al Pescara : Calciomercato Sassuolo – Il Sassuolo ha ufficializzato una operazione in entrata e una in uscita: il club neroverde ha prelevato dall’Inter a titolo definitivo il difensore classe ’99 Marco Sala. Il promettente giovane arriva nell’ambito della cessione di Sensi ai nerazzurri. Lascia l’Emilia invece l’attaccante del 1998 Andrea Cisco, passato in prestito al Pescara.L'articolo Calciomercato Sassuolo, ...

Calciomercato Inter – Altro che Icardi - l’offerta arriva per Lautaro Martinez : proposta shock del Barcellona : Il Barcellon avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez: dall’Argentina sicuri di una maxi offerta a 3 cifre per portare il ‘Toro’ al fianco di Leo Messi Dopo i gol a Qatar e Venezuela che hanno portato l’Argentina in semifinale di Coppa America, il nome di Lautaro Martinez è sulla bocca di tutti. Il giovane attaccante dell’Inter sarebbe finito addirittura nel mirino del Barcellona, pronto a fare un’offerta importante per strapparlo ai ...

Calciomercato Inter - prove d'intesa Dzeko-Lukaku : il bosniaco segue il belga sui social : E' un'estate rovente dalle parti di Appiano Gentile. Non solo dal punto di vista climatico, ma anche da ciò che sta per rivoluzionare l'Inter del mai domo Antonio Conte. Si continua a ballare sulle punte. Dal sempre più partente Maurito Icardi al possibile arrivo dei due bomber "di razza", Edin Dzeko - Romelu Lukaku. Indizi social Ed è proprio il bosniaco della Roma ad aggiungere un ulteriore tassello alle caldissime trame di Calciomercato. Il ...