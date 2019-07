Calcio | Serie B 2019-2020 | il Palermo vicino all’esclusione Si rischia di ripartire

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Non c’è pace per il, anzi, proprio nel corso di questa prima settimana di luglio potrebbero vedere deciso il futuro, e purtroppo per la squadra rosanero l’orizzonte non è affatto dei migliori: la Co.Vi.Soc., come riporta gazzetta.it, dovrebbe dire di no all’iscrizione alla prossima stagione diB. Manca la fideiussione necessaria all’iscrizione al prossimo torneo di Cadetteria, che doveva essere mandata entro precisi termini scaduti da tempo, ma i siciliani entro l’8 luglio potranno far ricorso contro l’esclusione, praticamente certa, dell’organo di vigilanza e correggere la domanda presentata (non sono ammesse però integrazioni), poi la palla passerà al Consiglio Federale. Intanto il Venezia, prima società ad avere eventualmente diritto al ripescaggio, si è già attivato da tempo per comprendere meglio la ...

tuttosport : AS: '#Pogba vuole tornare alla #Juventus' ?? - SportRepubblica : Roma, sorpasso per Barella: e Pellegrini dice no all'Inter - CorSport : #Abatantuono: 'Basta #Milan! Da oggi tifo #Atalanta' ?? -