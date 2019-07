Calci di rigore | arriva la nuova regola | penalizzati i portieri | tutto nelle mani del VAR

Coppa America - colpaccio del Perù : impresa contro l’Uruguay - decisivo l’errore di Suarez ai Calci di rigore [FOTO] : Si è concluso l’ultimo quarto di finale valido per la Coppa America, la competizione è arrivata ormai alla fase finale. La prima semifinale sarà quella tra Brasile e Argentina, una partita che si preannuncia scoppiettante, nell’altro match il Cile ha da poco scoperto l’avversario. Sono scese in campo Uruguay e Perù, risultato che può essere considerato a sorpresa. I 90 minuti sono stati equilibrati, occasioni da una ...

Copa America - i Calci di rigore sorridono al Brasile : i verdeoro stendono il Paraguay e volano in semifinale : La squadra di Tite non riesce a sfondare nei tempi regolamentari nonostante l’espulsione di Balbuena, poi dagli undici metri arriva la qualificazione Il Brasile stacca il pass per la semifinale della Copa America 2019, i verdeoro superano ai rigori il Paraguay dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Nonostante la superiorità numerica arrivata per l’espulsione ad inizio ripresa di Balbuena, gli uomini di Tite non riescono a ...

Coppa America - il Brasile vola in semifinale : il Paraguay si arrende dopo i Calci di rigore : Continua a regalare emozioni la Coppa America, la competizione è entrata ormai nella fase decisiva. Qualificazione con il brivido per il Brasile che vola in semifinale dopo una partita equilibrata contro il Paraguay e che si è decisa dopo i calci di rigore. La partita si era conclusa sul risultato di 0-0 e la Seleçao si è presa la rivincita sul Paraguay che l’aveva eliminata ai rigori nello stesso stadio nelle edizioni del 2011 e del ...

LIVE Olanda-Giappone 1-1 - Mondiali Calcio femminile in DIRETTA : Martens fa doppietta su rigore e porta le Orange ai quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 94′ Gran confusione in area di rigore, con tutte le giocatrici che si buttano sulla palla, la porta olandese è salva! 93′ Corner per le nipponiche potrebbe essere una delle ultime occasioni! 92′ 5′ DI RECUPERO! 91′ MARTEEEEEEEEEEEEENS FA doppietta E porta L’OLANDA AD UN PASSO DAI quarti! 90′ calcio di rigore confermato! 90′ Si sta riguardando ...

LIVE Inghilterra-Croazia 0-0 - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Calcio di rigore per gli inglesi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ NELSON SPIAZZA GBRIC E PORTA IN VANTAGGIO I “SUOI”, INGHILTERRA 1, CROAZIA 0! 11′ calcio DI rigore PER L’INGHILTERRA!!! KALAICA HA COMMESSO FALLO SU NELSON! 10′ Non a caso la squadra della Regina è arrivata seconda nella scorsa edizione. 9′ Ci sono state molte critiche in questi giorni in Inghilterra nei confronti di Aidy Boothroyd, che ha deluso ...

Mondiali Calcio femminile 2019 - USA-Spagna 2-1 : Rapinoe decide con una doppietta di rigore - americane ai quarti : Gli USA hanno sconfitto la Spagna per 2-1 e si sono qualificati ai quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. La corazzata a stelle e strisce ha faticato più del previsto per avere la meglio sulla compagine iberica che ha tenuto testa alle fuoriclasse avversarie per larghi tratti di un incontro molto combattuto e avvincente. Ora le ragazze di coach Ellis affronteranno la Francia padrona di casa in un quarto di finale davvero da ...

Mondiale femminile - Norvegia-Australia 5-2 dopo i Calci di rigore : scandinave ai quarti [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Calcio - Europei Under21 2019 : Danimarca-Austria 3-1. Baumgartner sbaglia un rigore - Maehle trascina i suoi : Nella prima gara della seconda giornata del Girone B degli Europei Under 21 la Danimarca, sconfitta all’esordio dalla Germania, batte per 3-1 l’Austria, che invece a sorpresa aveva sconfitto la Serbia nel primo turno. I mittelEuropei posso recriminare per un Calcio di rigore fallito quando il punteggio era in parità. Nel primo tempo parte meglio la compagine danese, che al 27′ del primo tempo colpisce il palo con Skov Olsen, ma ...

VIDEO Italia-Brasile 0-1 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Calcio femminile. Marta decide su rigore ma l’Italia è prima del girone C! : Termina con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali di calcio femminile 2019 dell’Italia in Francia. A Valenciennes le azzurre sono state superate 1-0 dal Brasile, con la realizzazione di Marta al 74′ su un calcio di rigore molto generoso, che comunque non va ad alterare gli equilibri del girone. Le nostre portacolori, infatti, terminano in vetta la raggruppamento per effetto della miglior differenza reti, visto che ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Bertolini : “Il primato del gruppo è un grande risultato” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Brasile 0-1 LE PAGELLE DI Italia-Brasile 0-1 LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE LE DICHIARAZIONI DI MILENA Bertolini Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - decide un rigore di Marta. Azzurre sconfitte ma prime nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Sarà con ogni probabilità la Cina l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale. Italia 6 punti, Australia 6, Brasile 6, Giamaica 0. decide il gol di Marta su un calcio di rigore molto dubbio. E’ una sconfitta indolore comunque per le Azzurre, che centrano uno storico traguardo, chiudendo al primo posto nel ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - gol di Marta su rigore. Le azzurre soffrono : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93′ Altro calcio di punizione guadagnato dall’Italia. Finita intanto Australia-Giamaica. 4-1 per le Aussie. 92′ Ancora due minuti di sofferenza. FORZA RAGAZZE! 91′ Bonansea prende un ottimo fallo sulla trequarti. 90′ QUATTRO MINUTI DI RECUPERO! Forza ragazze! Dobbiamo resistere! Con questo risultato l’Italia è ancora prima nel girone. 87′ Altra palla ...

LIVE Italia-Brasile Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : 0-1 - Marta trasforma il rigore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia in confusione ora. Bertolini cerca di dare una scossa alle sue ragazze dalla panchina. 85′ Bergamaschi arriva in spaccata e non riesce ad imprimere forza al suo tiro. Blocca facilmente Barbara. 83′ Ultimo cambio nel Brasile. Esce Marta ed entra Luana. Arriva il 4-1 dell’Australia sulla Giamaica. In questo momento le Aussie sorpassano il Brasile al secondo ...

LIVE Inghilterra-Argentina Calcio femminile 0-0 - Mondiali 2019 in DIRETTA : britanniche molto pericolose - Correa para un rigore e tiene salva la porta : Buonasera amici sportivi, e benvenuti a questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in quel di Le Havre (Francia), per la seconda giornata del gruppo D dei Mondiali di calcio femminili, dove l’Inghilterra, tra le favoritissime a staccare il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, se la vedrà con l’Argentina, formazione sulla carta inferiore, ma da non sottovalutare, specie dopo il pareggio contro il ...