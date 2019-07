Cagliari | botte e morsi alla compagna | fermato nigeriano clandestino

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Federico Garau Sono stati gli agenti della questura a salvare la 20enne, costretta a subìre le violenze del compagno fin dall'inizio della loro relazione. Durante i controlli è inoltre emerso che lo straniero si trova clandestinamente sul territorio nazionale È finito in manette aun 38enneaccusato di maltrattamenti in famiglia. Vittima dello straniero, una ragazza di 20 anni originaria del Ciad che, per oltre un anno, ha subìto le angherie del violento compagno. Un incubo che ha avuto inizio sin dagli esordi della relazione sentimentale fra i due, e che si è finalmente conlcuso ieri sera, quando l'africano è stato colto in flagrante durante uno dei suoi scatti d'ira. Stando a quanto ricostruito dstampa locale, la 20enne si trovava in un locale insieme ad un'amica, quando è stata raggiunta dal. In preda ad un'incontrollabile rabbia e ...

1vtnetwork : RT @GiancarloDeRisi: Follia a Cagliari, tre nigeriani seminano terrore: botte, rapine e violenza sessuale Un giovane ha raccontato di esser… - CaputMundi5 : RT @GiancarloDeRisi: Follia a Cagliari, tre nigeriani seminano terrore: botte, rapine e violenza sessuale Un giovane ha raccontato di esser… - Amerigo_Rogas : RT @GiancarloDeRisi: Follia a Cagliari, tre nigeriani seminano terrore: botte, rapine e violenza sessuale Un giovane ha raccontato di esser… -