Brindisi | iguana di 120 centimetri a spasso per le vie di San Pietro Vernotico

(Di lunedì 1 luglio 2019) Gli abitanti di San, nelno, ieri pomeriggio hanno fatto un incontro davvero inconsueto nelle strade della periferia del paese. Infatti, secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, unlunga circa 120stava tranquillamente passeggiando per le vie della cittadina. Il rettile non era stato abbandonato di proposito, ma era sfuggito al suo proprietario, un muratore di 47 anni del posto, le cui generalità non sono state diffuse per motivi di privacy. L'animale avrebbe sfruttato una porta lasciata accidentalmente aperta, per cui l'ha potuto evadere dall'edificio in cui era custodita. Residenti attoniti Gli abitanti della zona, come detto, si sono allarmati quando hanno visto l'completamente libera, e per questo è stata chiamata una pattuglia dell'Arma dei carabinieri, la quale ha proceduto a tutti i rilievi del caso. ...

