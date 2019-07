Box Office Italia 30 giugno | Toy Story 4 apre in calo in Italia

Box Office Italia 28 giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto da un mese e mezzo - Toy Story 4 comanda la classifica - un successo anche italiano ricordando Fabrizio Frizzi : Box Office Italia 28 giugno 2019: Toy Story 4 in testa è un successo anche Italiano, Il Traditore tocca le 6 settimane consecutive Il Traditore sta vivendo sicuramente il suo momento più glorioso. ...

Box Office USA 30 giugno Toy Story 4 saldo in testa : Box Office 30 giugno Italia – USABox Office USA 30 giugno Toy Story 4 ancora in testaIn attesa che Spider – Man: Far From Home stravolga il box Office americano e non solo, Toy Story 4 mantiene la testa con 57 milioni di dollari e più di 230 milioni di dollari nei soli stati uniti, facendo registrare un +4% rispetto al terzo capitolo dopo 10 giorni in sala.Subito dietro due novità Annabelle 3 con 31 milioni totali e Yesterday con 17 ...

Box Office Mondiale 2019 : Aladdin sale ancora. Entrano Toy Story 4 e MIB International : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondoUn nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente.In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth.Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma ...

Box Office Italia 21 giugno 2019 : il Traditore film italiano più visto per la quinta settimana consecutiva - raggiunto il record di “Ma Cosa ci Dice il Cervello” : Box Office Italia 21 giugno 2019: Il Traditore raggiunge la quinta settimana consecutiva, incasso totale di 4,2 milioni Il Traditore è per la quinta settimana consecutiva il film Italiano più visto al ...

Arrivederci professore con Johnny Depp in testa al Box office : "Arrivederci professore" con Johnny Depp e' in testa al box office dello scorso weekend. La commedia ha incassato 516.000 euro.

Box Office Italia 23 giugno in attesa di Toy Story 4 in testa Arrivederci Professore : Box Office 23 giugno Italia e USABox Office USA 23 giugno: Toy Story 4 in testa118 milioni di dollari in patria per il quarto capitolo di Toy Story che diventano 238 milioni in tutto il mondo nuovo record per l’esordio di un cartone animato, superando i 235,8 milioni de Gli Incredibili 2. Nonostante i numeri da capogiro e il distacco incredibile con gli altri competitor, con il secondo piazzato a 104 milioni di distanza, Toy Story in ...

Box Office Italia 14 giugno 2019 : Il Traditore film italiano più visto per la quarta settimana consecutiva - Il Grande Salto incassa quasi € 150.000 : Box Office Italia weekend 14 giugno 2019: Il Traditore vicino ai 4 milioni, Il Grande Salto esordio con € 148.000 Marco Bellocchio può festeggiare il primato de “Il Traditore” nel Box Office esclusivamente Italiano. Favino è al quarto posto nella classifica nazionale dopo Pets 2(1°), X-Men (2°) e ...

Box Office Italia 16 giugno Pets 2 si mantiene in testa : Box Office 16 giugno USA e ItaliaBox Office USA 16 giugno Men in Black International primo ma flopPrimo posto ma dal sapore del flop. Parte male Men in Black International che in patria si ferma a 28,5 milioni, per fortuna per Sony però gli incassi esteri compensano questo flop interno con il film che ha già superato i 100 milioni di dollari nel mondo. Male l’altro esordio “importante” il nuovo Shaft si ferma a 8,3 milioni di ...

Box Office Mondiale 2019 : Salgono Aladdin - Godzilla II e John Wick. Bene Pets 2 e X-Men : Box Office Mondiale 2019 – I film più visti al cinema in tutto il mondoUn nuovo anno è appena iniziato e con esso la classifica parziale del Box Office Mondiale 2019 dei film che hanno incassato maggiormente.In prima posizione troviamo, infrangendo ogni record, Avengers: Endgame, seguita da Captain Marvel e dalla pellicola cinese The Wandering Earth.Da segnalare che nella Top 20 ci sono pellicole provenienti non solo dagli Stati Uniti, ma ...

Box Office Italia 7 giugno 2019 - Il Traditore film italiano più visto per la terza settimana consecutiva - segue “A Mano Disarmata” : Box Office Italia: Il Traditore vince ancora al botteghino. Dal 23 maggio “Il Traditore” continua ad essere il film Italiano più visto dagli Italiani. terza settimana consecutiva grazie a oltre 23.000 presenze e un incasso di € 162.789 soltanto ieri per un totale di € 459.874 in questo weekend e ...

Box Office Italia 7-9 giugno : Pets 2 supera di poco Aladdin : Box Office USA e Italia weekend 7-9 giugnoBox Office USA Pets 2 e Dark Phoenix aprono senza entusiasmiCrisi dei franchising? Dopo il boom di sequel e universi condivisi il mondo dei franchising cinematografici sembra essere entrato in una sorta di crisi. Pets 2 e X-Men Dark Phoenix balzano in testa al botteghino americano con rispettivamente 47 e 33 milioni di dollari ma, come anche Godzilla II, ottengono circa la metà dei loro predecessori.Box ...

