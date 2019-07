Bologna Rock | una mostra celebra l’evento di 40 anni fa

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) https://youtu.be/gtoO-8n9zCY C’era una voltacapitale della musica italiana e non solo. C’era una volta… ma adesso non c’è più. In occasione dei 40dal(2 aprile 1979), Oderso Rubini e Anna Persiani (che fondarono Harpo’s Bazar prima e Italian Records poi) hanno allestito una splendidaal Mambo di. 11 marzo 1977, la polizia uccide “inspiegabilmente” lo studente Francesco Lorusso. I giovani insorgono. La protesta dilaga. Il centro diviene presidiato da carri armati. La polizia irrompe dentro Radio Alice, arresta chi sta trasmettendo e chiude la radio, colpevole di divulgare la protesta. Radio Alice era un’emittente che sarebbe rimasta nell’anonimato di radio alternative piene di bestemmie e discorsi politici se non fosse stato per questo violento gesto trasmesso in diretta. Io in quel periodo avevo una radio, ...

