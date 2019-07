Bitter Sweet | anticipazioni | Ferit non ottiene la custodia definitiva di Bulut

Anticipazioni Bitter Sweet - Ferit e Nazli scoperti : Deniz in lacrime prepara un piano : Bitter Sweet, Deniz è l’unico a non accorgersi di Nazli e Ferit: le Anticipazioni Le prossime puntate di Bitter Sweet saranno piene di intrighi e di colpi di scena perché si entrerà nel vivo della soap opera turca e la storia di Ferit e Nazli, se così la si può definire visto che non ci […] L'articolo Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit e Nazli scoperti: Deniz in lacrime prepara un piano proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - anticipazioni : TARIK invita FATOS a teatro ma… : Tra le storie secondarie di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore da tenere sotto controllo c’è quella che ha come “protagonista” la simpatica FATOS (Oznur Serceler), la coinquilina di Nazli (Ozge Gurel). La ragazza, nonostante l’ossessione per Engin (Balamir Emren), si avvicinerà notevolmente all’autista TARIK (Berk Yaigin), il quale inizierà a nutrire dei sentimenti per lei che non passeranno inosservati ...

Bitter Sweet Anticipazioni 1 luglio 2019 : Hakan insabbia il suo orrendo delitto : Hakan ha scoperto che Ferit ha scoperto che la macchina di Demir e Zeynep è stata manomessa e fa cancellare le prove.

Spoiler Bitter Sweet : l'Aslan e la chef si baciano - Deniz geloso dei due innamorati : Le anticipazioni della soap opera turca intitolata "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel rivelano che, nelle prossime settimane, ci saranno dei colpi di scena nel rapporto tra Ferit e Nazli. La collaboratrice domestica sarà ignara di aver ricevuto il tradimento della sorella che ha accettato l'incarico ricevuto da Hakan e Demet scattando una foto pronta per dare la possibilità al giudice di favorire i rivali ...

Ozge Gurel : Biografia Della Protagonista di Bitter Sweet! : Ozge Gurel: l’attrice è venuta alla ribalta grazie a Cherry Season, nel ruolo di Oyku. Oggi continua la sua carriera con Bitter Sweet, nel ruolo di Nazli. La soap è in oda su Canale 5. Ma chi è Ozge Gurel? Ozge Gurel: nonostante la laurea in commercio internazionale, la ragazza è destinata al mondo Della recitazione. Le sue passioni? Scopriamole insieme. Ozge nasce ad Instabul 32 anni fa. E’ la più piccola di tre sorelle e, pertanto, la più ...

Bitter Sweet - anticipazioni : Bulut scappa di casa - la sorella di Deniz abortisce : Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet, la serie tv turca che ogni giorno tiene incollati quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Nelle nuove puntate, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane, Bulut scomparirà nel nulla destando la preoccupazione di Nazli Perin e Ferit Asan, mentre la sorella di Deniz deciderà di abortire dopo aver scoperto di essere incinta di Hakan. Bitter Sweet: Bulut scompare nel ...

Anticipazioni Bitter Sweet prossima settimana : Nazli suscita la gelosia di Demet : Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che ha debuttato un paio di settimane fa al posto di Uomini e donne, ottenendo fin da subito degli ottimi risultati d'ascolto e di gradimento da parte del pubblico. Le Anticipazioni della prossima settimana di programmazione di Bitter Sweet rivelano che non mancheranno i colpi di scena e in particolar modo si vedrà che ci saranno ...

Bitter Sweet - spoiler : Asuman fa scoprire ad Hakan che Demet ha abortito : La nuova soap opera di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore sta riscuotendo grande successo anche in Italia. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane Asuman, dopo aver fatto allontanare il piccolo Bulut da Ferit Aslan, si vendicherà di Demet. La sorella di Nazli farà spedire nell’appartamento della sorella di Deniz una busta contenente i documenti relativi all’aborto della donna. Non appena verrà a ...

Bitter Sweet, Hakan Kurtas ha rapito il cuore dei telespettatori Hakan Kurtas è l'altro bellissimo di Bitter Sweet, il tanto chiacchierato Deniz che, innamoratosi di Nazli, non si è reso conto per tanto tempo che il cuore della ragazza batteva solo e soltanto per Ferit, interpretato – come saprete senz'altro tutti e tutte – da […]

Bitter Sweet - puntata 1° luglio : l'Aslan è malato e viene accudito dalla giovane cuoca : Domani lunedì 1° luglio inizia una nuova settimana di programmazione della seguitissima soap 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore', dove vedremo come Ferit verrà colpito da un virus che lo costringerà a stare a riposo. Sarà Nazli ad occuparsi del suo datore di lavoro, rinunciando anche ad andare al concerto di Alya insieme a Fatos e Asuman. Intanto Demet, gelosa della giovane cuoca, deciderà di inviare per posta elettronica una lettera a Ferit, ...

Bitter Sweet Anticipazioni, Asuman ancora in contatto con Demet Le Anticipazioni su Bitter Sweet si fanno sempre più interessanti e oggi hanno come protagonisti tre numeri uno della soap opera turca: Demet, Asuman e Hakan. Cos'hanno in comune questi tre personaggi? Forse lo avevate messo in conto ma adesso ne avete la prova: dopo il […]

Bitter Sweet - trama 2 luglio : Nazli si prende cura di Ferit ammalato : Nuovi episodi con la soap opera turca dal titolo "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" che tiene alta la concentrazione dello spettatore con la presenza di colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni della diciassettesima puntata, in onda sul piccolo schermo martedì 2 luglio alle ore 14:45, sottolineano che si avvicinerà il giorno del concerto di Alya. Quest'ultima sarà felice di mostrare il proprio talento e si dirà lieta ...

Bitter Sweet anticipazioni : Nazli fa una brutta scoperta su Ferit : anticipazioni Bitter Sweet – Ingredienti d’amore: puntate dall’1 al 5 luglio Nazli e Ferit rischieranno di allontanarsi nelle puntate della prossima settimana di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nei nuovi episodi della soap turca verrà alla luce che la macchina dei genitori di Bulut è stata manomessa per causare un incidente e Hakan farà di tutto per insabbiare le prove. Nelle puntate dall’1 al 5 luglio ...

Bitter Sweet - episodio del 5 luglio : il giudice vede la foto dell'Aslan con due donne : Le anticipazioni dell'episodio numero 20 di "Bitter sweet-ingredienti d'amore" e in onda venerdì 5 luglio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Fatos. Quest'ultima si troverà alle prese con un momento difficile nella sua vita dopo non aver ottenuto le dovute soddisfazioni sul piano lavorativo. La ragazza in seguito a un periodo complicato riuscirà a riprendersi dall'esito negativo del colloquio e potrà ...