Birra artigianale | da oggi sconti

(Di lunedì 1 luglio 2019) Dalacosta un po’ meno. Merito del taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici, deciso per incentivare l’acquisto del Made in Italy. Lo ha annunciato la Coldiretti: da lunedì 1° luglio, il decreto inserito nella Legge di Bilancio prevede un alleggerimento del fisco per chi produce fino a 10 mila ettolitri all’anno. Vale a dire, secondo l’analisi dell’associazione, ben 9 microbirrifici su 10. D’altra parte, agli italiani piace sempre di più sia bere che fare la: il numero dei birrifici agricoli e artigianali è aumentato del 330% negli ultimi dieci anni, fino ad arrivare a quota 862. Lo scorso anno, per la prima volta, più della metà degli italiani ha brindato a: i consumi hanno raggiunto i 33,6 litri, come mai prima d’ora, nel nostro Paese. Sono aumentati ...

