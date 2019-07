Bimbo di 6 anni incatenato come un cane e picchiato Il papà ' Lo facevo per educarlo'

Straniero a rischio processo : accusato di abusi su Bimbo di 9 anni : Federico Garau I fatti contestati risalgono allo scorso mese di marzo. Secondo l'accusa, dopo aver incontrato il piccolo per strada, l'extracomunitario si sarebbe appartato con lui, per poi abusarne sessualmente. Al momento si trova ricoverato in una clinica psichiatrica Arrivano aggiornamenti circa un caso di molestie sessuali che sarebbero state commesse da un cittadino Straniero nei confronti di un bimbo di 9 anni a Nocera ...

Costa Smeralda - Bimbo di 12 anni segregato - arrestati i genitori : Gli inquirenti hanno scoperto una vera e propria "casa degli orrori". Ora è in una comunità protetta

Disubbidiva - dovevo educarlo! Bimbo di 6 anni tenuto in catene come un animale : Picchiato, maltrattato e infine incatenato come un animale in una capanna fatiscente dove era costretto a rimanere per giorni come punizione. Così è stato ritrovato e liberato dalla polizia ucraina un bambino di appena 6 anni vittima di abusi domestici nella casa di famiglia nel villaggio di Aidar-Mykolaivka, nella regione di Luhansk, nel sud est del Paese. Agghiacciante la scena che si son ritrovati vanti gli agenti interventi sul posto dopo ...

Beve il detersivo trovato in casa! Grave un Bimbo di 2 anni : È successo a Latina dove un bimbo di neanche due anni ha ingerito un acido disincrostante, di quelli utilizzati in casa per le pulizie. Ha bevuto del detersivo trovato in casa e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Bambino Gesù di Roma. È successo a Latina dove un bimbo di neanche due anni ha ingerito un acido disincrostante, di quelli utilizzati in casa per le pulizie, in un momento di disattenzione dei ...

Novi Ligure - Bimbo di 8 anni precipita dal sesto piano di casa e muore : soffriva di disturbi della personalità : Un bambino di otto anni è morto dopo essere precipitato dal sesto piano dell'abitazione di Novi Ligure (Alessandria) in cui viveva con la famiglia. L'incidente è avvenuto...

Novi Ligure - precipita per 6 piani dal balcone di casa : morto Bimbo di 8 anni : Un bimbo di 8 anni è morto dopo essere precipitato dal 6 piano del balcone di casa a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. Inutile la corsa in ospedale. Sotto choc la mamma, che ha avuto anche un malore. Il piccolo pare soffrisse di disturbi della personalità.

Vaso sanguigno esploso nel cervello! Malore mentre gioca a calcio - morto Bimbo di 10 anni : Si è sentito male mentre giocava a calcio al parco con gli amici. Subito dopo la corsa in ospedale e due interventi al cuore, ma per Petro Dixon, 10 anni, non c'è stato nulla da fare. Il bambino è collassato improvvisamente al suolo. È successo in un'area verde di Salford, in Inghilterra, lo scorso sabato pomeriggio. È probabile che a causare il decesso sia stato un Vaso sanguigno esploso nel cervello, con conseguente arresto cardiaco. Sotto ...

Rimini - paura nel parcheggio : Bimbo di 2 anni si chiude nell’auto sotto al sole : Il piccolo, legato nel suo sediolino, si è impossessato delle chiavi che la madre aveva lasciato sui sedili e ha premuto il pulsate della chiusura centralizzata delle portiere bloccandosi da solo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma hanno evitato di rompere il finestrino perché la donna ha allertato anche un parente per farsi portare il doppione delle chiavi della vettura.Continua a leggere

Catania - Bimbo di 4 anni chiuso in auto sotto il sole : salvato da un poliziotto : Il piccolo tirava i pugni contro il vetro per richiamare l'attenzione. I genitori dovranno rispondere di abbandono di minore

Cuneo : Bimbo di 2 anni cade nella buca mentre gioca - per salvarlo rimane bloccata anche la madre : Il piccolo stava giocando col fratellino più grande all'esterno di un edifico quando improvvisamente è cascato in un condotto dei areazione la cui grata era stranamente sollevata. Per soccorrerlo la madre si è lanciata all'interno ma è rimasta bloccata a sua volta. Salvati dai vigili del fuoco.

Bimbo di 4 anni chiuso in auto sotto il sole : "Chiedeva disperatamente aiuto" : Il bambino era totalmente sudato e si dimenava cercando di aprire le portiere. Sbattendo le sue manine sui finestrini...