Bertolini | il Mondiale come punto di partenza | ora il professionismo

Mondiale Femminile - l’Italia rientra a casa. Bertolini : “Il momento più bello?” il Ct risponde così : L’Italia rientra a casa. Dopo un Mondiale Femminile giocato alla grande, e da cui escono a testa altissima, le ragazze azzurre sono sbarcate all’aeroporto di Fiumicino, accolte con grande affetto. “Siamo molto sorprese, sapevamo che in Italia c’era affetto nei nostri confronti – spiega a Sky Sport Milena Bertolini – ma non ci aspettavamo assolutamente una accoglienza del genere. Ci auguriamo che tutto ...

Milena Bertolini : “L’Italia ha fatto un Mondiale eccezionale : il calcio femminile ora sarà diverso” : L’Italia si è dovuta arrendere all’Olanda nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre hanno tenuto testa alle Campionesse d’Europa per 70 minuti prima di crollare sotto due colpi di testa delle rivali che nel finale sono uscite grazie a una tecnica migliore e una maggiore freschezza atletica. Il CT Milena Bertolini ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport: “Queste ragazze hanno fatto ...

Mondiale femminile - le parole del ct azzurro Bertolini : “Sono orgogliosa - ragazze eccezionali” : “Usciamo a testa alta, le ragazze hanno fatto un Mondiale eccezionale. Anche oggi hanno fatto una grande partita, contro un avversario forte, sono molto orgogliosa di loro”. Così il ct dell’Italia Milena Bertolini commenta ai microfoni della Rai la sconfitta nei quarti di finale del Mondiale femminile contro l’Olanda. “Se non sfrutti le occasioni, se non sei cinica, poi diventa difficile, ma le ragazze hanno ...

Mondiale femminile - Italia-Olanda alle 15 : i dubbi anche di Bertolini : “E’ strano giocare alle 15. Il buon senso avrebbe dovuto farci giocare alle 21”. Sono le dichiarazioni di Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, si gioca un quarto di finale molto importante per la competizione ma a fare discutere è la scelta di giocare la partita alla 15. Un orario contestato anche dalle Orange che hanno chiesto alla Fifa un cambio. “Il caldo si farà sentire sicuramente per entrambe. ...

Mondiale femminile - il ct dell’Italia Milena Bertolini : “Come regalo vorrei i quarti” : Mondiale femminile – Milena Bertolini, che compie oggi 53 anni, ha presentato la partita di domani alle 18 Italia-Cina, valevole per gli ottavi del Mondiale femminile: “La Cina è una squadra forte, non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo”. “Noi – continua la ct – cerchiamo di armonizzare difesa e ...

Mondiale 'azzurrosa' - le ragazze della Bertolini alla conquista della Cina : È un'estate tinta di azzurro, indubbiamente. Mai come in questo inizio d'estate 2019 il calcio sotto l'ombrellone ha tenuto incollati gli appassionati italiani ai televisori, alle radioline e ai mezzi di informazione in generale. Da Mancini a Di Biagio, dalla nazionale maggiore all'Under 21, gioie e dolori, rimpianti e rimorsi. E poi c'è Milena Bertolini e l'azzurro si fonde e si confonde col rosa in un mix tanto armonioso da sfidare i più ...

Mondiale femminile - le parole del ct Bertolini : “Contro il Brasile giocheremo per vincere” : Mondiale femminile – Le parole di Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, alla vigilia della sfida con il Brasile, terzo impegno delle azzurre al Mondiale di Francia: “La squadra sta bene, un po’ affaticata perché abbiamo giocato due partite veramente impegnative, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ci sono un po’ di scorie, un po’ di stanchezza ma credo sia ...

Mondiale femminile - Milena Bertolini : “abbiamo già raggiunto un grande traguardo” : “Il tricolore sta portando bene. Questa partita era fondamentale per passare agli ottavi, che per noi è un grande traguardo”. Sono le dichiarazioni del ct della Nazionale femminile Milena Bertolini che commenta ai microfoni di RaiSport la netta vittoria contro la Giamaica. “Abbiamo sentito la partita a livello emotivo, nel primo tempo eravamo un po’ bloccate però siamo state brave”, aggiunge la ct. “Ci ...

Mondiale femminile - le parole del ct Bertolini : “Contro la Giamaica sarà la gara più difficile” : Battere la Giamaica per volare agli ottavi del Mondiale femminile. E’ questo l’obiettivo dell’Italia come ribadito dalla ct Milena Bertolini nella conferenza della vigilia: “Non abbiamo ancora fatto nulla. Il nostro obiettivo è passare il turno, vedo le ragazze molto concentrate, sanno che questa partita è la più difficile e che nasconde tante insidie perché la Giamaica è in quarta fascia e non ha lo stesso blasone ...

Mondiale Femminile - il Ct dell’Italia Bertolini si gode il momento e svela : “Mi ispiro a quattro allenatori…” : Vittoria alla prima, all’ultimo istante, in rimonta. Esordio da sogno per l’Italia Femminile ai Mondiali di Francia, battuta l’Australia per 2-1 nel segno di Bonansea. E’ dolce il giorno dopo per il Ct Milena Bertolini, che ha parlato della sua squadra ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Ecco le sue parole. “E’ stata una partita molto dura, l’Australia è una squadra molto ...

