quattroruote

(Di lunedì 1 luglio 2019) LaGT ha stabilito unper ledi. Nel corso della manifestazione andata in scena ieri, la GT britannica ha infranto ildella cronoscalata più famosa al mondo, fermando il cronometro sui 10 minuti, 18 secondi e 5 decimi, dimostrandosi così più veloce di 8,4 secondi rispetto al precedente primato, segnato da David Donner nel 2015 con una Porsche 911 Turbo S (10:26.896). Un successo che si affianca a quello ottenuto lo scorso anno dBentayga, divenuta la Suv di produzione più veloce di sempre sulla salita del Colorado.by Rhys Millen. Al di là della livrea speciale, laGT utilizzata per la gara in salita era (quasi) totalmente di: per parteciparegara, infatti, sono richieste solo alcune dotazioni di sicurezza aggiuntive, come un roll cage e dei sedili da competizione. Tutto il resto, ...

dinoadduci : Bentley Continental GT - Nuovo record per le auto di serie alla Pikes Peak - EvoMagazineIt : Bentley presenta la Continental GT Convertible N. 1 - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Bentley Continental GT Convertible: arriva l'edizione limitata Number 1 Edition -