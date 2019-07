BEAUTIFUL BOY Il film su padre e figlio che esalta la verità dei protagonisti

Film in uscita al cinema - da Il grande salto a Climax e BEAUTIFUL BOY : cosa vedere e cosa no : Climax di Gaspar Noé. Con Sofia Boutella, Kiddy Smile, Romain Guillermic. Francia 2018. Durata: 90’. Voto: 3,5/5 (DT) Metà anni Novanta, una quindicina di ballerini di vogue dancing si ritrovano da soli in uno spazio enorme (sala da ballo, corridoi, stanze e bagni) per tre giorni di prove. Nella sala grande tra passi di danza, mosse di anca e bacino, qualcuno ha messo della droga nella sangria. La situazione degenera. ...

«Via Col Film» : questa settimana parliamo di BEAUTIFUL BOY e I morti non muoiono : Le similitudini tra Sansa Stark e Jean GreyLa scelta di SophieIl debutto al cinema non è stato coi mutantiL'aspetto di Dark PhoenixMa che cosa è una Fenice?Come si diventa Dark PhoenixLa preparazione fisicaIl finale «rimaneggiato»Le riprese estenuantiLa «prima volta» di Jessica Chastain…e la quarta volta per James McAvoyLe complesse scene con Jessica Chastain A proposito di Logan...Tuttavia...Smells Like Teen Spirit Perché Dark Phoenix è ...

BEAUTIFUL BOY - due grandi attori per un film che non si sottrae ai clichés dei film sulla droga : Hitchcock diceva che ci sono due situazioni impossibile da filmare in modo credibile: il sesso e la preghiera. Aggiungerei un terzo caso: l'atto di drogarsi e in generale le storie sulla droga. Al cinema risultano sempre ricattatorie, con le immagini voyeristiche d'un attore che s’infila un ago nella vena simulando qualcosa a metà tra l’estasi e lo shock emotivo. E poi di solito si tratta di melodrammi ad alto tasso di emotività, trascinati ...

BEAUTIFUL BOY : trama - cast e anticipazioni del film al cinema : Beautiful Boy: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Beautiful Boy è un film del 2018 che uscirà nella sale cinematografiche italiane il 13 giugno 2019 mentre è già uscito nei cinema statunitensi il 12 ottobre 2018. La pellicola è diretta da Felix van Groeningen, regista e sceneggiatore belga, con alle spalle altri progetti come Alabama Monroe – Una storia d’amore (2012) o Belgica (2015). Beautiful Boy è tratto dall’omonimo ...

«BEAUTIFUL Boy» : Timothée Chalamet e Steve Carell - in un dramma di droga e amore : Beautiful BoyBeautiful BoyBeautiful BoyBeautiful BoyBeautiful BoyBeautiful BoyBeautiful BoyBeautiful BoyBeautiful BoyPer la parte di Nic Sheff, Timothée Chalamet ha perso diversi chili, ha frequentato centri di riabilitazione e ha sottolineato talmente tante volte i due libri di David Sheff, Beautiful Boy e Tweak, da consumare le pagine. «Volevo capire com’è vivere isolati per poter guarire ed essere reintegrati nella società con abitudini ...