Bari | cosmetici made in China | sequestrati 4milioni di prodotti

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Maria Girardi Altamente nocivi per la salute, icontenevano ingenti quantità di fluoruri, nichel, piombo e arsenico Prende il nome di "Aphrodite II" e si tratta dell'operazione internazionale congiunta condotta da Agenzie di Law Enforcement di 18 stati membri dell'Unione Europea, sostenuta da Europol, finalizzata a contrastare il diffuso fenomeno della vendita dicontraffatti attraverso il canale dei social network. Nell'ambito della suddetta, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria diha sequestrato oltre 4 milioni diin(commercializzati via web) estremamente pericolosi per la salute poiché contenenti sostanze chimiche, come i fluoruri, vietate dalla normativa italiana ed europea. Le indagini sono state condotte e sviluppate mediante un certosino monitoraggio di alcuni siti specializzati. In questo modo si è resa possibile ...

InfoCantoro : E poi mi dicono: “ ma io li pago 2€” !!!... - OBonomi : RT @mose_sorbo: GdF Bari sequestra 4milioni di cosmetici contenenti fluoruri, vietati dalla legge - mose_sorbo : GdF Bari sequestra 4milioni di cosmetici contenenti fluoruri, vietati dalla legge -