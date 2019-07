Banche centrali di nuovo antidoto al rallentamento dell’economia

La manina delle Banche centrali Corre Piazza Affari. Spread giù : I toni accomodanti della Fed, dopo quelli della Bce, spingono gli acquisti in avvio di giornata in Europa. Milano mette a segno un rialzo dello 0,9%, Parigi dello 0,72% e Francoforte dello 0,95%. Al termine della due giorni di riunione, la Banca centrale Usa ieri sera ha detto che agira' 'in modo appropriato per sostenere l'espansione dell'economia', mentre le proiezioni aggiornate sull'andamento dei tassi ...