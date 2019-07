Ballottaggi Sardegna | Sassari va a Campus con civiche di centrodestra | Pd rimontato

Ballottaggi Sardegna - a Sassari vince Campus con le civiche di centrodestra : Pd rimontato : Dopo Cagliari e Alghero passate al centrodestra al primo turno, il centrosinistra non riesce a conquistare neanche Sassari: al Ballottaggio vince Gian Vittorio Campus, alla guida di una coalizione di liste civiche di centrodestra, che ha battuto il magistrato in pensione Mariano Brianda, candidato del Pd, in vantaggio al primo turno. Campus ha ricevuto il 56,22% dei voti, mentre Brianda il 43,78%. centrodestra vittorioso anche a Monserrato, ...

Ballottaggi in Sardegna : seggi aperti a Sassari e Monserrato : seggi aperti a Sassari e Monserrato (Cagliari) i Comuni della Sardegna in cui gli elettori tornano alle urne per il Ballottaggio. A Sassari parte con un vantaggio, sulla carta, di 4,5 punti il giudice Mariano Brianda, candidato del centrosinistra, sostenuto al primo turno da Partito democratico, Campo Progressista Sardegna, e dalle liste 'Futuro Comune', 'Sassari città europea' e 'Italia in Comune. La sfida è con l'ex sindaco di An ed ...

Amministrative Sardegna : centrodestra vince a Cagliari e Alghero - Ballottaggio a Sassari. Eletto il primo sindaco leghista : Risultati Amministrative Sardegna: Paolo Truzzu (FdI) è, per un soffio, il nuovo sindaco di Cagliari. Il consigliere regionale, candidato unitario di centrodestra, era stato scelto insieme da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Appoggiato in tutto da 11 liste, Truzzu ha vinto al primo turno con il 50,12% delle preferenze, davanti alla candidata di centrosinistra Francesca Ghirra, al 47,78%, che ha però chiesto il riconteggio ...

Elezioni in Sardegna - a Cagliari vince il centrodestra. A Sassari si va al Ballottaggio : La Lega ha anche in Sardegna il suo primo sindaco della storia. Ma non è quello di Cagliari. Governerà un piccolo paese del Sassarese che si chiama Illorai, dove è arrivata l’ondata di consenso creata dal partito del ministro dell’Interno. Pure nel capoluogo sardo, comunque, il Carroccio può dire di aver trionfato, perché il neo primo cittadino è a...

Elezioni Sardegna - lo spoglio e i risultati : il centrodestra è in testa a Cagliari e vince ad Alghero. Ballottaggio a Sassari : È un testa a testa fino all’ultima scheda alle Elezioni comunali di Cagliari dove per ora resiste il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,4%, mentre il centrosinistra con Francesca Ghirra segue al 47,5%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2%. È il risultato ancora incerto tra i 28 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco in Sardegna: il primo test per la giunta regionale di centrodestra ...

