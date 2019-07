Ballottaggi | Sardegna | batosta centrosinistra; affluenza al 40%

agi

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nella giornata del trionfo dell'astensionismo inilsubisce una doppia sconfitta. Aidi Sassari e Monserrato (Cagliari), dove hanno votato rispettivamente appena il 40,9% e il 41,15%, hanno vinto in modo netto due candidati, entrambi ex sindaci, sostenuti ufficialmente da liste civiche, ma su cui si sono riversati voti degli elettori del centrodestra. Rispetto al primo turno il calo dei votanti è stato di circa 10 punti. Nanni Campus, medico, ex senatore ed ex consigliere regionale di An, torna sindaco di Sassari dopo 14 anni: col 56,22%, stravince sul rivale del, il giudice Mariano Brianda, in vantaggio al primo turno, ma che ieri ha avuto solo il 43,8%. Lo sconfitto ha ammesso subito la debacle congratulandosi con Campus al telefono. "Non posso che rilevare che anche Sassari soccombe sotto un vento di destra che investe ...

