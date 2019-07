Baby gang di 30 ragazzini pesta e insulta tre bagnini a Jesolo

Jesolo - spedizione punitiva : Baby gang di 30 ragazzi contro 3 bagnini - umiliati e picchiati : Una baby gang composta da trenta ragazzi, molti dei quali di 15-16 anni, ha organizzato una spedizione punitiva contro tre bagnini al lavoro in uno stabilimento balneare di Jesolo che sono stati insultati e picchiati. I tre hanno dovuto ricorrere alle cure mediche all'ospedale.Continua a leggere

Incubo Baby-gang a Manduria - nuovi arresti per il caso Stano : Emanuela Carucci È emerso dalle indagini uovo episodio di violenza verso un altro disabile. Sono in tutto nove i giovanissimi fermati dalla polizia. Sei di questi, minorenni, erano in libertà Si torna a parlare di baby-gang a Manduria, in provincia di Taranto. Sono nove, tutte giovanissime, le persone arrestate per le aggressioni effettuate nei confronti del 65enne Cosimo Stano, morto a fine aprile in ospedale. E spunta anche per un ...

Pensionato morto a Manduria - arrestati 8 minori : c’è un’altra vittima della Baby gang : Le indagini della magistratura sulla morte di Antonio Cosimo Stano, il Pensionato pugliese di 65 anni, hanno portato all'arresto di 9 persone tra cui 8 minori. Tutti sono accusati di tortura, lesioni, danneggiamento e violazione di domicilio aggravati. vittima dei loro raid anche un 53enne affetto da insufficienza mentale grave.

Palermo - violenza choc : "Io - assalito dalla Baby gang nell'indifferenza dei passanti" : Fabio Franchini L'aggressione in via Maqueda, pieno centro storico della città: il giovane assalito ha subìto una doppia perforazione timpanica Graffi, un occhio gonfio, doppia perforazione del timpano, tanta paura e altrettanta amarezza. E poi soprattutto la rabbia. Un giovane minorenne di Palermo è stato aggredito in pieno centro storico a Palermo da una baby gang. La violenza è avvenuta dopo le 23. Il ragazzo, all'uscita del ...

Bari - pestarono due adolescenti di 15 e 16 anni : denunciata Baby gang. C’è anche nipote di un boss : I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero, per lesioni personali aggravate in concorso, tutti i presunti componenti di una baby gang accusata di avere aggredito due loro coetanei all’imbocco del sottopasso Marconi, a Bari. L’episodio risale al 30 aprile scorso quando un 16enne e un 15enne furono picchiati brutalmente da un gruppo di sette ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 13 anni, di cui uno nipote del boss del ...