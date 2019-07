Azzurre basket battono Slovenia | ora sfidano Russia per quarti Europei

EuroBasket Women 2019 – L’Italia asfalta la Slovenia e va allo spareggio per i quarti - le Azzurre affronteranno la Russia : La Nazionale femminile ha battuto la Slovenia con il punteggio di 75-57, centrando così il secondo posto nel girone Una vittoria all’esordio contro la Turchia aveva fatto sognare all’Italia un passaggio del turno in prima posizione. La cocente sconfitta nella seconda partita contro l’Ungheria ha riportato le azzurre con i piedi per terra regalando da una parte la certezza del passaggio alle fasi eliminatorie, ma ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 75-57 - le Azzurre seconde nel girone - sarà scontro con la Russia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE per quanto riguarda la partita odierna: un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a tra due giorni, con orario ancora da definire! TOP SCORER – ITALIA: F. Dotto 18; SLOVENIA: Baric 15 L’ITALIA C’E’! Vittoria 75-57 sulla Slovenia, molto convincente, e martedì ci sarà il barrage in forma di ottavo di finale contro la ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 56-43 - le Azzurre volano via con una grande Martina Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gran rimbalzo in attacco di Andrè che guadagna subito un altro giro ai tiri liberi TOP SCORER – ITALIA: Crippa 12; SLOVENIA: Baric, Evans 11 Ed il terzo quarto finisce così! 56-43 2/2 Romeo sul terzo fallo di Rupnik Mette l’acceleratore Romeo, va in penetrazione, trova il fallo e due liberi a 2″3 dalla penultima sirena 54-43 1/2 Friskovec Secondo fallo di Crippa, che manda in ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 36-32 - Azzurre avanti all’intervallo - bene Andrè e Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – ITALIA: Andrè 9; SLOVENIA: Baric, Evans, Jakovina 7 Baric cerca la penetrazione, ma non va: finisce la prima metà di questa partita con l’Italia avanti 36-32 36-32 Baric dalla rimessa per Oblak, sono due facili per la Slovenia Time out chiamato dalla Slovenia con poco più di un minuto da giocare prima dello scoccare della metà gara 36-30 ZANDALASINI CON LA LINEA DI ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 28-25 - Azzurre avanti a metà secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-25 2/2 Romeo Cerca di prendere la linea di penetrazione Romeo, trova il fallo di Evans e i liberi, una sua specialità 28-25 E ancora Sottana a segno! 26-25 2/2 Friskovec Fallo di Crippa al limite dei 24 mentre cercava di bloccare la linea di fondo a Friskovec, che va in lunetta perché stava tirando Fallo normale, con cui comunque la Slovenia esaurisce il bonus. 7’26” ...

LIVE Italia-Slovenia - Europei basket femminile 2019 in DIRETTA : 18-21 - Azzurre con 9 punti di Olbis Andrè : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E anche Martina Crippa si prende l’antisportivo, proprio di Gorsic! 21-23 Segna dal mezzo angolo Gorsic 21-21 LA BOMBA DI MARTINA CRIPPA! Parità! Inizia il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Andrè 9; SLOVENIA: Baric 7 Le ultime due conclusioni di entrambe le squadre non vanno a segno, finisce il primo quarto con la Slovenia avanti per 18-21 18-21 2/2 Evans Penna prova a fermare ...

EuroBasket Women 2019 – Le Azzurre in campo per il secondo posto del Girone C : domani la sfida tra Italia e Slovenia : EuroBasket Women, domani a Nis Italia-Slovenia. Si gioca alle 18.30, in palio il secondo posto del Girone C. Il 2 luglio a Belgrado lo spareggio per accedere ai Quarti Dopo il successo all’esordio con la Turchia e la sconfitta con l’Ungheria, la Nazionale Femminile torna in campo domani a Nis (Serbia) per affrontare la Slovenia (ore 18.30, diretta SkySport1HD e SkySportArenaHD): è una sfida che vale il secondo posto del Girone ...

VIDEO Italia-Ungheria 51-59 - Highlights e sintesi Europei basket femminile. Le Azzurre saranno costrette a giocare gli ottavi : Prima sconfitta per l’Italia agli Europei di basket femminile: le azzurre cedono per 51-59 all’Ungheria, con le magiare che vincono il girone passando direttamente ai quarti, mentre la selezione del Bel Paese è costretta a passare dagli ottavi, essendo comunque certa di passare il raggruppamento, data l’aritmetica eliminazione della Turchia. Highlights Italia-Ungheria ...

Europei basket femminile 2019 : Italia battuta dall’Ungheria - le Azzurre dicono addio al primo posto nel girone : L’Italia femminile perde la seconda partita degli Europei di Serbia e Lettonia, sconfitta per 59-51 dall’Ungheria. Francesca Dotto, infortunatasi ieri contro la Turchia, è in panchina ed entrerà dopo pochi minuti. Le azzurre cominciano bene come ieri, con subito una tripla di Giorgia Sottana, per poi bloccarsi come ieri: dal 6-2 subiscono infatti un parziale di 11-0, le magiare mantengono il vantaggio di 7 lunghezze sul 18-11 al termine del ...

EuroBasket Women 2019 – Delusione Italia - Sottana non basta alle Azzurre : l’Ungheria vince match e Girone : La Nazionale Italiana non riesce a dare continuità alla vittoria ottenuta contro la Turchia, cedendo all’Ungheria con il punteggio di 59-51 L’Italia non bissa il successo ottenuto all’esordio dell’EuroBasket Women 2019, cedendo ad un’Ungheria cinica e spietata che si impone con il punteggio di 59-51. Un ko che brucia quello incassato dalle azzurre, che salgono comunque a quota tre punti in classifica insieme ...

EuroBasket Women 2019 – Turbo Italia - Turchia ribaltata al fotofinish : esordio al bacio delle Azzurre : Che spettacolo le azzurre del basket! Splendida vittoria contro la Turchia all’esordio all’EuroBasket Women 2019 E’ l’estate delle donne! Dopo il fantastico sogno che le azzurre del calcio stanno regalando ai Mondiali di calcio femminile 2019, adesso tocca anche alle Italiane della pallacanestro far vedere di che pasta sono fatte e dimostrare tutto il loro valore. esordio ricco di spettacolo e colpi di scena oggi ...

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 26-25 - Azzurre avanti con il contropiede di Sottana sulla sirena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-25 IL contropiede DA PALLA RUBATA DI GIORGIA Sottana! ITALIA CHE CONCLUDE IN VANTAGGIO LA PRIMA META’ DI GARA! Intanto risultato finale dal girone A: Gran Bretagna batte Lettonia 74-60, con 24 punti di Johannah Leedham Time out Turchia per progettare l’utlima azione 24-25 2/3 Francesca Dotto Fallo sulla tripla di Francesca Dotto da parte di Cora, ci sono tre tiri liberi con ...

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 10-17 - Azzurre tenute in piedi da Zandalasini nel primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-17 TIRO SENZA SENSO DI ROMEO A SEGNO! Praticamente su un piede solo dai sei metri! Un minuto e mezzo senza canestri, ma con più di un buon segnale dall’esordiente Lorela Cubaj, già grande protagonista nelle categorie giovanili e negli Stati Uniti a LIVEllo universitario Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; TURCHIA: Stokes 6 10-17 Problema difensivo sul ...

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : comincia l’avventura delle Azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:28 QUINTETTI – ITALIA: Dotto Sottana Cinili Zandalasini Andrè; TURCHIA: Alben Cakir Koksal Canitez Stokes 18:27 Buona presenza di pubblico a Nis per questo primo incontro. Poco più di tre minuti alla palla a due 18:23 In corso la presentazione delle squadre! Subito dopo ascolteremo gli inni nazionali, l’italiano e il turco 18:20 Questi i roster ITALIA 0 Caterina Dotto (’93, ...