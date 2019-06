Austria | la Ferrari accetta la decisione FIA anche se non la ritiene giusta

F1 - GP Austria 2019 : Mercedes - la grande sconfitta di giornata. Un passo falso che fa riflettere e alimenta le speranze Ferrari : Per la legge dei grandi numeri doveva accadere. Dopo otto vittorie consecutive in altrettante gare, la Mercedes interrompe il proprio filotto di successi in Austria, sul circuito di Spielberg. Il nono round del Mondiale 2019 di F1 è stato quello della controprestazione per le Frecce d’Argento, mai in grado di lottare per il risultato pieno e costrette a salvare il salvabile con il finlandese Valtteri Bottas (terzo), mentre il leader del ...

Verstappen vince il Gp d'Austria - per i giudici il sorpasso su Leclerc è regolare. Furia Ferrari : «Decisione sbagliata» : Prima vittoria per la Red Bull in questo Mondiale di F1. Max Verstappen dopo una gara in recupero beffa nel finale la Ferrari di Charles Leclerc e vince il Gp d'Austria. La Fia ha...

F1 - GP Austria 2019 : Verstappen manda Leclerc sul cordolo esterno. Il sorpasso è regolare? Come sarebbe finita se non avesse toccato il ferrarista? : Charles Leclerc e Max Verstappen hanno incendiato il GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi sul circuito di Spielberg. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara quando mancavano tre giri al termine, era tallonato dall’alfiere della Red Bull che sembrava avere gomme più fresche e che nella tornata precedente aveva già cercato di superare il monegasco. In curva 1 l’olandese prende ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Austria 2019 : pit-stop sbagliato dalla Ferrari - che errore! Le gomme non arrivano… : Il Gran Premio d’Austria 2019 ha regalato moltissime emozioni e colpi di scena, ma oltre alle prodezze in pista dei protagonisti c’è da evidenziare un errore abbastanza grossolano commesso dalla Ferrari in occasione del primo pit-stop di Sebastian Vettel. Al 23° giro il tedesco è stato richiamato ai box per cambiare le gomme in modo da copiare la strategia della Mercedes con Bottas, ma nel momento in cui Vettel si è fermato in ...

Verstappen vince il Gp d'Austria - Leclerc secondo su Ferrari. Ma la vittoria è sotto investigazione : Prima vittoria per la Red Bull in questo Mondiale di F1. Max Verstappen dopo una gara in recupero beffa nel finale la Ferrari di Charles Leclerc e vince il Gp d'Austria. Verstappen è...

Verstappen vince il Gp d'Austria - Leclerc secondo su Ferrari Vittoria sotto investigazione per un contatto Diretta : I commissari sportivi hanno messo sotto investigazione la manovra di Verstappen su Leclerc Finale - vince un incredibile Verstappen davanti a Leclerc Bottas Vettel Hamilton Norris Gasly Sainz...

Formula 1 – Errore clamoroso della Ferrari in Austria : il pit stop di Vettel è lentissimo - le gomme non arrivano [VIDEO] : Errore clamoroso per la Ferrari nel corso del 23° giro del Gp d’Austria: il pit stop di Vettel è troppo lento, le gomme arrivano in colpevole ritardo Partito in 9ª posizione e costretto ad una super rimonta, il Gp d’Austria per Vettel continua a riservare brutte notizie. Nel corso del 23° giro, la Ferrari commette un clamoroso Errore che rischia di pregiudicare la gara del pilota tedesco. Chiamato ai box per un pit stop, i ...

Leclerc al pit-stop - Hamilton sale al comando. Le Ferrari le più veloci in pista nel Gp d'Austria Diretta : 23° giro - Pit per Raikkonen che riparte con le hard Hamilton nuovo leader e segna subito il giro più veloce 21° giro - Sosta per Leclerc che riparte con le Pirelli...

Leclerc su Ferrari scatta primo al GP d'Austria - le Mercedes inseguono Diretta : Leclerc ha un ottimo ritmo, ma ricordiamo che è partito con gomme soft mentre le due Mercedes hanno pneumatici di mescola media e quindi percorreranno sicuramente più giri prima di...

Gran Premio d'Austria : Ferrari in pole position con Leclerc - Hamilton penalizzato - Vettel parte nono : Qualifiche agrodolci per la Ferrari al Gran Premio di Austria, sul Red Bull Ring dello Spielberg. Un fantastico Charles Leclerc conquista la pole position, mentre Sebastian Vettel sarà costretto a partire dalla nona posizione a causa di un guasto meccanico alla sua vettura. Con il tempo record di 1.