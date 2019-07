Atletica – Infortunio per Filippo Tortu nei 100 metri di Stanford | ecco le condizioni del

sportfair

(Di lunedì 1 luglio 2019)pernei 100di: problema al femorale sinistro per il giovane atleta azzurro Nella tappa della Diamond League di, il giovane velocista azzurroha rimediato un. Lo rende noto lo staff azzurro tramite una nota ufficiale che fa luce sulledel ragazzo: “è in fase di accertamento l’occorso adurante i 100di, nei quali l’azzurro si e’ piazzato settimo. Il primatista italiano dei 100ha sentito un indurimento all’inserzione alta del femorale sinistro. Di rientro in Italia,domani si sottoporra’ agli esami strumentali del caso“.L'articolopernei 100diledel velocista azzurro SPORTFAIR.

riccioale19 : RT @atleticaitalia: #atletica Lieve infortunio a #Stanford per l'azzurro @FilippoTortu che durante i 100 metri in @Diamond_League ha avvert… - atleticaitalia : #atletica Lieve infortunio a #Stanford per l'azzurro @FilippoTortu che durante i 100 metri in @Diamond_League ha av… - krifsa_rei7 : @Luca_F_1980 Ci mancherebbe ha 33 anni, ma il problema è la sua preparazione atletica e perché qualche infortunio se lo porta ancora ora -