Atalanta | Diamanti lancia la Dea in Champions | “Si può far bene contro chiunque Il terzo

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Intervista de “La Gazzetta dello Sport” ad Alessandro, ex calciatore del’. Il trequartistagli orobici anche nella prossima stagione, sopratutto in: “Il campo dice sempre la verità. E nei gironi non mi aspetto “imbarcate”: giocando con il solito ritmo, potranno fare.”ricorda i cinque mesi passati a Bergamo: “I tifosi mi accolsero alla grande, tuttora mi vogliono. Sono uno che dà l’anima, i bergamaschi non lo hanno mai dimenticato. Mi sarebbe piaciuto vestire quella maglia più a lungo, purtroppo non fu possibile. Passavamo un periodo negativo, 6 punti in 10 turni tra gennaio a marzo. Prima di una gara decisiva, Percassi fece un discorso per caricarci: tanti presidenti parlano, nessuno così. Concetti chiari e personalità, a pensarci mi vengono ancora i brividi. È il portavoce ...

CalcioWeb : #Diamanti lancia l'#Atalanta in Champions ?? 'Può far bene contro chiunque'. E sul suo futuro...?? - FrancescoDL80 : RT @TuttoFanta: Il #PapuGomez vs #Ronaldo : Il siparietto su Instagram con #Petagna #Diamanti e #Borriello #fantacalcio #seriea @Atalan… - TuttoFanta : Il #PapuGomez vs #Ronaldo : Il siparietto su Instagram con #Petagna #Diamanti e #Borriello #fantacalcio #seriea… -