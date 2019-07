Astronomia | grande attesa per l’eclissi di Luna del 16 Luglio | si vedrà molto bene anche

Astronomia - Giove protagonista nel mese di Giugno : apparirà più grande e luminoso e saranno visibili anche le sue lune [INFO] : Alcuni potrebbero pensare che le sue brevi notti rendano Giugno un mese non buono per le osservazioni celesti. Questo Giugno, invece, porterà la migliore opportunità di vedere uno dei nostri vicini celesti più prossimi. Le persone di tutto il mondo potranno guardare il cielo notturno per vedere Giove brillare più grande e luminoso che in qualsiasi altro momento dell’anno. Questo perché Giove sarà in opposizione, l’evento annuale in cui il ...