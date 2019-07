Assestamento in Cdm | Di Maio assente | Salvi lascia riunione in anticipo

Cdm - Ddl per l'Assestamento di bilancio verso slittamento a lunedì : Il Governo prende tempo sull'approvazione della legge di assestamento di bilancio. Come preannunciato, questa sera sarà convocata una riunione del Consiglio dei ministri ma sul tavolo potrebbe non esserci...

Slitta l'approvazione dell'Assestamento di bilancio. Giorgetti : "Forse in Cdm il primo luglio" : L’approvazione dell’assestamento di bilancio potrebbe Slittare. Il provvedimento, che serve anche a dare risposta all’Ue nella trattativa per evitare la procedura di infrazione, potrebbe non arrivare al Consiglio dei ministri di stasera, 26 giugno.Lo ha confermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, che ha ipotizzato che il testo arriverà il Cdm lunedì 1 luglio.Il leghista ha ...

Finito Cdm su Assestamento bilancio : 23.08 Si è concluso dopo circa un'ora il Cdm a Palazzo Chigi con al centro l'assestamento del bilancio. Approvato il Ddl 'CantiereAmbiente' per contrastare il dissesto idrogeologico.In campo oltre 6 mld.Via libera anche alla nomina dell' ammiraglio Cavo Dragone a nuovo capo di Stato maggiore della Marina. Un Cdm blindato, preceduto da una riunione di circa un'ora. Primaria la questione dei conti. Intanto da fonti di Palazzo Chigi si apprende ...

UE - in corso il Cdm per l'Assestamento del bilancio : L'esecutivo di Giuseppe Conte sembra intenzionato a voler evitare l'apertura della procedura d'infrazione da parte dell'UE nei confronti dell'Italia, anche se nei giorni scorsi i due vicepremier sembravano tutt'altro che pronti a tutto pur di scongiurarlo.A precisarlo è stato oggi lo stesso premier dopo la colazione al Quirinale in vista della risposta che il governo dovrà dare all'Unione Europea:Questa sera sarà un Consiglio dei ministri ...

Mossa Conte - Assestamento bilancio a Cdm per mostrare progressi all’Ue : Anticipare il ddl di assestamento del bilancio, portandolo già stasera a sorpresa in Consiglio dei ministri, per mettere nero su bianco le stime del governo nel confronto con l'Unione europea sulla procedura di infrazione. E' questa la 'Mossa' studiata dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nella partita con Bruxelles. "Questa sera in Consiglio dei ministri - ha spiegato Conte nel suo intervento in Senato nel ...

