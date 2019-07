Arrestato il 28enne Alex Fodde | il giovane truffatore che si fingeva milionario

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Un ragazzoitalo-svizzero,, è stato recentementeper truffa nei confronti di diverse persone. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riporta una notizia dell'Ansa, ilsiun potente filantropo e broker finanziario. Più specificatamente,si era specializzato nel promettere ai risparmiatori sue vittime delle possibilità speculative "a rischio zero", possibilità che avrebbero garantito degli enormi profitti. Per rendere più autorevole il suo profilo, lo stesso ragazzo si spacciava per l'amministratore di un potente fondo di investimenti attivo in Svizzera. Il Corriere lo definiva come un 'broker filantropo' Pochi anni faaveva avuto una discreta dose di notorietà nei mass media, grazie a delle notizie false che egli stesso creava per poi inviarle a diverse testate di diffusione mainstream e locale. Come ...

