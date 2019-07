Arles | 50 mostre per i 50 anni del festival di fotografia

gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Sam Stourdzé, 46, direttore dal 2014 deldiLes Rencontres d’, nel sud della Francia, dal 1° luglio al 22 settembre, racconta le 50 edizioni della manifestazione, che quest’anno vengono celebrate con 50, un record assoluto. Qui, la sua testimonianza. Chissà cosa avrei fatto, se solo avessi previsto tutto questo. So come è andata: non sono riuscito ad aprire bocca. Ero al mio primo lavoretto, quello di un ventenne appena sceso dal camion che trasportava opere da una galleria d’arte di Parigi ad, e quindi portato al bar, a bere un Pastis. A un tavolino qualunque, con Helmut Newton e Ralph Gibson. Non avrei nemmeno osato sognare, allora, che un giorno avrei ricevuto quella telefonata. Il 16 novembre 2014 − la data è impressa nella memoria − mentre ero a Brooklyn, New York: «Sei il nuovo direttore dei Rencontres d’». Ildi...

LisaJRose : RT @vogue_italia: La guida di Vogue a @rencontresarles 2019, il festival della #fotografia di Arles - vogue_italia : La guida di Vogue a @rencontresarles 2019, il festival della #fotografia di Arles - varesenews : Due mostre dell’Archiovio Fotografico Italiano ad Arles -